Создать Playable Ads для Unity

Нам нужно по примеру собрать интерактивную рекламу. Требования:

- Use a single HTML.index file.

- The index.html file must be inlined, with no links to other files or folders.

- The file must be minified (optimized for machine-reading by removing empty spaces).

- The file must be under 5MB.

- The ad must comply with Mobile Rich Media Ad Interface Definitions (MRAID) 2.0

Все необходимые элементы для сборки уже есть.