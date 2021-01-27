Вёрстка мобильного сайта

Нужна верстка и устаночка на Wordpress https://www.figma.com/file/W9ZVt4hO7bNwGYdzictt42/Untitled-C Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный. 4. Когда можете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести из Figma в html/css/js 60 мобильных страниц - сайт выглядит как мобильное приложение. Многие страницы одинаковые.
Только используя Appkit Mobile:
https://themeforest.net/item/appkit-mobile/27679559 - это упрощает работу, многие элементы уже есть там.
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