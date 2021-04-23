Wordpress | Верстка сайтов | HTML-письма

Некоторые примеры моих работ представлены в профиле, большая часть с ссылкой на "живую" верстку. Для большей информации можете писать лично.

Немного о себе:

Привет, меня зовут Вячеслав, занимаюсь front-end разработкой уже 6 лет. Всегда любил что-то создавать, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь - разработка сайтов. Есть опыт работы в команде, в том числе над крупными проектами. В дневное время всегда на связи, но можно писать когда угодно.

Сайт-визитка: unknwn.website

Навыки:

HTML&CSS

WordPress

Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox

Многостраничные сайты, landing-page

Создание HTML-писем, адаптивные письма с использованием фреймоворка Foundation for Emails

Gulp, SASS, SCSS, БЭМ

JavaScript, JQuery

Система контроля версий Git

Основы SEO, опыт schema-разметки?, оптимизация под PageSpeed Insights

Знание английского на среднем уровне (читаю техническую литературу)

Навыки работы с Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma и другими графическими редакторами.

Контакты: