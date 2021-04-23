WaltherV

Вячеслав WaltherV

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Wordpress | Верстка сайтов | HTML-письма

Некоторые примеры моих работ представлены в профиле, большая часть с ссылкой на "живую" верстку. Для большей информации можете писать лично.

Немного о себе:

Привет, меня зовут Вячеслав, занимаюсь front-end разработкой уже 6 лет. Всегда любил что-то создавать, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь - разработка сайтов. Есть опыт работы в команде, в том числе над крупными проектами. В дневное время всегда на связи, но можно писать когда угодно.

Сайт-визитка: unknwn.website

Навыки:

  • HTML&CSS

  • WordPress

  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox

  • Многостраничные сайты, landing-page

  • Создание HTML-писем, адаптивные письма с использованием фреймоворка Foundation for Emails

  • Gulp, SASS, SCSS, БЭМ

  • JavaScript, JQuery

  • Система контроля версий Git

  • Основы SEO, опыт schema-разметки?, оптимизация под PageSpeed Insights

  • Знание английского на среднем уровне (читаю техническую литературу)

  • Навыки работы с Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma и другими графическими редакторами.

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Отзывы заказчиков

Anvar84
Анвар 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужно сверстать блок кнопки
Figma
Отличный исполнитель. В моем случае моментальное исполнение задания. Все чётенько :) Рекомендую!
Анвар очень быстро предоставил всё необходимое для работы и оплата мгновенная! Рекомендую ;)
Ответный отзыв
resizeweb
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$133
10 баллов
4 года назад
Доработать сайт
Быстро и детально выполнена работа! Советую к сотрудничеству!
Уже который раз работаем вместе - всегда всё круто ;)
Ответный отзыв
guest_16014580062931
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Скопировать страницу, посадить на WP или без cms
CSSDrupalHTMLJoomlaWordPress
Задача была скопировать страницу и переделать по ТЗ, все сделал как надо :) Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству ;)
Ответный отзыв
mvv999
52 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
4 года назад
Адаптивный лэндинг из pdf
Работа сделана, быстро и качественно, согласно тз. Рекомендую!
Хорошо поработали. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую ;)
Ответный отзыв
KovalMariya
Мария 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$65
10 баллов
4 года назад
Натяжка и верстка 2 блоков на сайт на Wordpress
WordPress
Качественная работа в срок, буду обращаться еще!
Мария дала четкие требования по задаче и быстро скинула доступы к сайту, работа была оплачена так же быстро. Рекомендую! ;)
Ответный отзыв
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HTML-верстка
28 отзывов
$15/час
от $80от 1 дня
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