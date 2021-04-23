Некоторые примеры моих работ представлены в профиле, большая часть с ссылкой на "живую" верстку. Для большей информации можете писать лично.
Немного о себе:
Привет, меня зовут Вячеслав, занимаюсь front-end разработкой уже 6 лет. Всегда любил что-то создавать, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь - разработка сайтов. Есть опыт работы в команде, в том числе над крупными проектами. В дневное время всегда на связи, но можно писать когда угодно.
Сайт-визитка: unknwn.website
Навыки:
HTML&CSS
WordPress
Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox
Многостраничные сайты, landing-page
Создание HTML-писем, адаптивные письма с использованием фреймоворка Foundation for Emails
Gulp, SASS, SCSS, БЭМ
JavaScript, JQuery
Система контроля версий Git
Основы SEO, опыт schema-разметки?, оптимизация под PageSpeed Insights
Знание английского на среднем уровне (читаю техническую литературу)
Навыки работы с Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma и другими графическими редакторами.
Контакты:
email: [email protected]
telegram: @unknwnprfl
Портфолио
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- Кухни Анна (многостраничный сайт)154 просмотра
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- Akulovbro (многостраничный сайт)209 просмотров
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- Software Depot (HTML-письмо)284 просмотра
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