Верстальщик + базовые знания PHP

HTML-версткаЗакрыт25 заявок617 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача, облагородить сайт через стили.

Сделать фон, красивые кнопки, отступы, границы, тени и т.д.

Работа со стилями.

+ Знания php, чтобы допустим из базы mysql, вывести данные на страницу, сделать фильтрацию, поиск и т.д.

Желательно чтобы Вы часто были в сети, так как подобной работы много.

Подробности в личной переписке.

Спасибо

PHP
3 года назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Добавить две формы регистрации на сайт

    Нужно добавить две формы регистрации на сайт на страничке входа в личный кабинет. Рядом с формой логина и пароля, добавляем две кнопки "Регистрация физ.лицо" и "Регистрация Юр.лицо", Для каждой из этих регистраций поля будут свои ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка страниц сайта

    Требуется опытный верстальщик для работы над сайтом украинские онлайн казино [url=https://sport-xl.org/casino/]пишет автор[/url] что сайт помогает игрокам подобрать лицензионные казино, а также избежать недобросовестных площадок, нужно создать макеты страниц сайта и переделать уже существующие.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильная Версия

    Необходимо сделать мобильную версию сайта https://evakuator-zhitomir.io.ua/ сайт сделан на конструкторе, сразу посмотрите или получится у вас ее сделать, есть доступ к html коду сайта. Сроки 2 недели, нужна адаптивная для мобильных версия сайта, что бы ...

    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сменить цвет маркеров на Google Maps

    Необходимо добавить новые маркеры на карту и сменить их стандартный красный цвет на другие цвета. Оплата по факту успешного выполнения работы Ссылка: https://wugil.me/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать 3-уровневое меню вcss

    $10

    На сайте http://www.skvazhina50.ru/ меню. Оно через модуль джумлу сделано 3-ех уровневым. Надо сделать на сайте его выпадающим, не трогая html код меню. Путем внесения кода в CSS

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта

    нужно сверстать сайт по готовому дизайну (макет PSD), с рабочими формами обратной связи. Срок 5 дней. Макет: https://drive.google.com/file/d/1rwCOefMdA7JyjXedWnW6dcGnHLUcaL9P/view?usp=sharing

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад