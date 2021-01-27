Верстальщик + базовые знания PHP

Нужно добавить две формы регистрации на сайт на страничке входа в личный кабинет. Рядом с формой логина и пароля, добавляем две кнопки "Регистрация физ.лицо" и "Регистрация Юр.лицо", Для каждой из этих регистраций поля будут свои ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача, облагородить сайт через стили.
Сделать фон, красивые кнопки, отступы, границы, тени и т.д.
Работа со стилями.
+ Знания php, чтобы допустим из базы mysql, вывести данные на страницу, сделать фильтрацию, поиск и т.д.
Желательно чтобы Вы часто были в сети, так как подобной работы много.
Подробности в личной переписке.
Спасибо
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