Сменить цвет маркеров на Google Maps

HTML-версткаЗавершен18 заявок497 просмотров
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Необходимо добавить новые маркеры на карту и сменить их стандартный красный цвет на другие цвета.

Оплата по факту успешного выполнения работы

Ссылка: https://wugil.me/ 

3 года назад
iagot
Игорь 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
majstar
34 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
1 день
Всё, буквально всё на высшем уровне! Рекомендую и буду неоднократно обращаться!
Очень доволен сотрудничеством с Игорем! Всё надежно, профессионально и максимально комфортно. Буду рад продолжению сотрудничества. Спасибо!
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