Сменить цвет маркеров на Google Maps

Необходимо сверстать одну страницу для сайта на движке ПРОМ. Разметка страницы идет в html. Страница должна быть размечена под мобильные и десктопы. Текст на странице остаётся текстом. Возможности внутреннего редактора на проме https://prnt.sc/wncrrs. Страницу нужно выложить на https://cutt.ly/8j8Im8p Разметка нужна только ...
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Необходимо добавить новые маркеры на карту и сменить их стандартный красный цвет на другие цвета.
Оплата по факту успешного выполнения работы
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- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Надо сверстать 4 страницы прямо из браузера. Ссылки на страницы файле. js library: jquery SCSS css library: bootstrap Шрифт должен поддержать русский язык.Завершен3 года назад
Сайт без CMS. Надо сверстать 3 страницы по шаблону. Плюс поработать с php кодом - сделать несколько функций простых.Завершен3 года назад
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На сайте http://www.skvazhina50.ru/ меню. Оно через модуль джумлу сделано 3-ех уровневым. Надо сделать на сайте его выпадающим, не трогая html код меню. Путем внесения кода в CSSЗавершен3 года назад
нужно сверстать сайт по готовому дизайну (макет PSD), с рабочими формами обратной связи. Срок 5 дней. Макет: https://drive.google.com/file/d/1rwCOefMdA7JyjXedWnW6dcGnHLUcaL9P/view?usp=sharingЗавершен3 года назад
ТЗ во вложении https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit предлагайте цены по этому сайту будут еще мелкие правки (отдельное ТЗ) так же есть работы по другим проектам, необходим программист для постоянного сотрудничества :)HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 года назад
- $35
Требуется сверстать сайт визитку (адаптив)Завершен3 года назад
Нужно решить проблему со скроллом страницы на айфоне. https://ballroom-studio.com/ Там используется плагин OnepageScroll. И он работает везде, кроме Safari в мобильной версии.Завершен3 года назад
Всем добрый вечер. Нужна ваша помощь. Нужно сделать 2 фильтра постов. Конктретнее: 1 фильтр по тегам на страницах : [url=http://aamm.waytosummit.com/index/]http://aamm.waytosummit.com/index/[/url] [url=http://aamm.waytosummit.com/all-materials/]http://aamm.waytosummit.com/all-materials/[/url] 2 фильтр по времени рубликации ( месяц, год) на страницах: [url=http://aamm.waytosummit.com/category/]http://aamm.waytosummit.com/category/[/url] и на шаблоне тегов и категорий [url=http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/]http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/[/url] у кого есть вопросы - отвечу, нужно ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
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Имеется список задач по фронт части. Готов обсудить с опытным специалистом.Завершен3 года назад