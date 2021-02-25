Верстка магазина

Необходимо сверстать одну страницу для сайта на движке ПРОМ. Разметка страницы идет в html. Страница должна быть размечена под мобильные и десктопы. Текст на странице остаётся текстом. Возможности внутреннего редактора на проме https://prnt.sc/wncrrs. Страницу нужно выложить на https://cutt.ly/8j8Im8p Разметка нужна только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сверстать 4 страницы прямо из браузера.
Ссылки на страницы файле.
js library: jquery
SCSS
css library: bootstrap
Шрифт должен поддержать русский язык.
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть пдфка, сверстанная в формате CDR (Corel Draw). Можете, конечно, из пдф-ки вырезать объекты вручную – там всё на белом фоне. Нужно сверстать мини-лендингHTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем добрый вечер. Нужна ваша помощь. Нужно сделать 2 фильтра постов. Конктретнее: 1 фильтр по тегам на страницах : [url=http://aamm.waytosummit.com/index/]http://aamm.waytosummit.com/index/[/url] [url=http://aamm.waytosummit.com/all-materials/]http://aamm.waytosummit.com/all-materials/[/url] 2 фильтр по времени рубликации ( месяц, год) на страницах: [url=http://aamm.waytosummit.com/category/]http://aamm.waytosummit.com/category/[/url] и на шаблоне тегов и категорий [url=http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/]http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/[/url] у кого есть вопросы - отвечу, нужно ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сверстать ЗАНОВО С НУЛЯ 3 страницы сайта - www. kyero.com (сделать копии (на 90%) этого сайта). Небольшое изменение будет в поисковике (при заказе детальное уточнение будет). Верстка должна быть полностью адаптирована под все разрешения экранов (так же как ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен3 года назад
- $10
Имеется список задач по фронт части. Готов обсудить с опытным специалистом.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте, нужна верстка сайта соглавно дизайну в Figma. Напишите сроки и стоимость. PS: Перед тем как писать ответ, [b]обязательно[/b] посмотрите дизайн в фигме. Заявки без стоимости и сроков будут проигнорированы. https://www.figma.com/file/hnORjurYwFr3KIdrTqfe6f/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F?node-id=384%3A1025HTML-верстка63 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо сверстать главную страницу сайта, пока что только веб версия, и в дальнейшем подключить к битриксHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $16
Сверстать страницу на сайт. Платформа опен карт[url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fwww.figma.com%2Ffile%2FpOeRcHbCWkkgKoIIzYjiW1%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582-Samovartime-(Copy)%3Fnode-id%3D0%253A1]https://www.figma.com/file/pOeRcHbCWkkgKoIIzYjiW1/Сайт-Samovartime-(Copy)?node-id=0%3A1[/url]под телефон / пк / планшет[url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Fsamovartime.ru%2F]Samovartime.ru[/url]Доступы скину в личкуЖелательный опыт:backend - знанение opencartfrontend: опыт от 3ех лет в html / css / jsHTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
- $95
О задании - надо сделать одну страницу CRM таким же, как на макете c определённым функционалом и адаптивностью. Работы ориентировочно на часов 3-6/страница. Большая часть функций уже реализовано в шаблоне, поэтому количество ненужной работы уменьшена ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад