Задачи по верстке

$10
HTML-версткаЗавершен5 заявок537 просмотров
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Имеется список задач по фронт части. Готов обсудить с опытным специалистом. 

3 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
f1del
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Очень приятно работать с Максимом. Показал хороший уровень знаний в области вёрстки. Буду обращаться за помощью снова.
Адекватный заказчик, быстрая коммуникация, понятные задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
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