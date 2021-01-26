Сверстать страницу на сайт. Платформа опен карт https://www.figma.com

$16
HTML-версткаЗакрытнет заявок344 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать страницу на сайт. Платформа опен картhttps://www.figma.com/file/pOeRcHbCWkkgKoIIzYjiW1/Сайт-Samovartime-(Copy)?node-id=0%3A1под телефон / пк / планшетSamovartime.ruДоступы скину в личкуЖелательный опыт:backend - знанение opencartfrontend: опыт от 3ех лет в html / css / js

Figma
3 года назад
Zhandoskuandyk25
Жандос 
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Верстка 3х web-страниц сайта на точном примере другого сайта

    Нужно сверстать ЗАНОВО С НУЛЯ 3 страницы сайта - www. kyero.com (сделать копии (на 90%) этого сайта). Небольшое изменение будет в поисковике (при заказе детальное уточнение будет). Верстка должна быть полностью адаптирована под все разрешения экранов (так же как ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать одну страницу из пяти

    $95

    О задании - надо сделать одну страницу CRM таким же, как на макете c определённым функционалом и адаптивностью. Работы ориентировочно на часов 3-6/страница. Большая часть функций уже реализовано в шаблоне, поэтому количество ненужной работы уменьшена ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перетянуть одностраничный сайт

    Сайт суперпростой из 1ой стр насамописе (без бэка) Нужно поставить новую верстку Знание JS на хорошем уровне обязательно Оставляйте ТЕЛЕГРАМ

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка

    $33

    Верстка сайта на основе дизайна на Figma + подлючение домена, привязка к хостингу.

    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верства + Javascript

    Ищем frontend-разработчика для верстки нескольких страниц сайта. Нужно будет: Верстать с помощью boostrap Верстать с дизайна в Figma Знать немного JS для взаимодействия с backend сайта

    Javascript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Резиновая верстка макетов

    $40

    Добрый день фрилансеры. Необходимо сверстать макеты. Они доступны по [url=https://www.figma.com/file/0l1LafsWCBw6dxjLpIyBL8/Untitled-Copy]ссылке тут[/url] От вас нужна качественная верстка. Резиновая верстка. Бюджет 1500-1600 грн. Оплата поетапно. Исполнитель только из Украины и только с отзывами

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать сайт на Битрикс

    Необходимо доработать сайт. Поправить верстку, скрипты и адаптив. Ссылка и подробное описание в файле. Просьба оставлять отклик, только если уверены, что доведете работу до конца.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад