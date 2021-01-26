Есть пдфка, сверстанная в формате CDR (Corel Draw). Можете, конечно, из пдф-ки вырезать объекты вручную – там всё на белом фоне. Нужно сверстать мини-лендинг
Сверстать страницу на сайт. Платформа опен карт https://www.figma.com
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Сверстать страницу на сайт. Платформа опен картhttps://www.figma.com/file/pOeRcHbCWkkgKoIIzYjiW1/Сайт-Samovartime-(Copy)?node-id=0%3A1под телефон / пк / планшетSamovartime.ruДоступы скину в личкуЖелательный опыт:backend - знанение opencartfrontend: опыт от 3ех лет в html / css / js
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