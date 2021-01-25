Сверстать мини-лендинг 5 экранов с файла cdr (есть еще пдф)

HTML-версткаЗакрыт2 заявки742 просмотра
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Есть пдфка, сверстанная в формате CDR (Corel Draw). Можете, конечно, из пдф-ки вырезать объекты вручную – там всё на белом фоне. Нужно сверстать мини-лендинг

3 года назад
webjournal
Павел 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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