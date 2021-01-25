Всем доброго времени суток. Мне нужно создать шаблон для Опенкарт 3 с функциями и возможностями которые присутствуют в уже готовом и выставленном на продажу шаблоне под названием: "Decor - Адаптивный универсальный шаблон" Ссылка на такой ...