Верстка

$33
HTML-версткаЗакрыт36 заявок1057 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Верстка сайта на основе дизайна на Figma + подлючение домена, привязка к хостингу.

3 года назад
SMSPromo
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Верства + Javascript

    Ищем frontend-разработчика для верстки нескольких страниц сайта. Нужно будет: Верстать с помощью boostrap Верстать с дизайна в Figma Знать немного JS для взаимодействия с backend сайта

    Javascript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Резиновая верстка макетов

    $40

    Добрый день фрилансеры. Необходимо сверстать макеты. Они доступны по [url=https://www.figma.com/file/0l1LafsWCBw6dxjLpIyBL8/Untitled-Copy]ссылке тут[/url] От вас нужна качественная верстка. Резиновая верстка. Бюджет 1500-1600 грн. Оплата поетапно. Исполнитель только из Украины и только с отзывами

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать сайт на Битрикс

    Необходимо доработать сайт. Поправить верстку, скрипты и адаптив. Ссылка и подробное описание в файле. Просьба оставлять отклик, только если уверены, что доведете работу до конца.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать сайт по макетам. Без предоплаты. Если можете делать посадку на wordpress, то верстаем сайт - оплачиваю за верстку, делаем посадку - оплачиваю. То согласен оставляйте отклик.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит и оптимизация кода адаптивной верстки для интернет-магазина

    Для ускорения работы мобильной версии сайта требуется проверить код на ошибки и недоработки с последующей оптимизацией (версткой шаблонов с нуля, возможно) сайт использует CMS Битрикс с bootstrap. Адрес сайта https://pro-peregorodki.ru/

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать дополнительную страницу на Shopify

    $50

    Ищу человека, который разбирается в Shopify и сможешь сделать дополнительную внутреннюю страницу. Была куплена тема внутри этой темы нужно изменить внутренний кабинет покупателя: добавить кнопку ведущую на следующую страницу с картой. Визуальный пример того, что хочу получить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Исправить баг на сайте.

    Исправить баг на странице https://ballroom-studio.com/waltz/ В браузере Safari страница не скроллится. В остальных браузерах все работает.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание шаблона для Опенкарт 3

    $35

    Всем доброго времени суток. Мне нужно создать шаблон для Опенкарт 3 с функциями и возможностями которые присутствуют в уже готовом и выставленном на продажу шаблоне под названием: "Decor - Адаптивный универсальный шаблон" Ссылка на такой ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад