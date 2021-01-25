Ищем frontend-разработчика для верстки нескольких страниц сайта. Нужно будет: Верстать с помощью boostrap Верстать с дизайна в Figma Знать немного JS для взаимодействия с backend сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка сайта на основе дизайна на Figma + подлючение домена, привязка к хостингу.
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