Создать дополнительную страницу на Shopify

Ищу человека, который разбирается в Shopify и сможешь сделать дополнительную внутреннюю страницу. Была куплена тема внутри этой темы нужно изменить внутренний кабинет покупателя:

добавить кнопку ведущую на следующую страницу с картой.

Визуальный пример того, что хочу получить на выходе прикрепил в фото.Цена до: 2 500 ₽Сбор предложений