Исправить баг на сайте.

HTML-версткаЗавершен5 заявок471 просмотр
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Исправить баг на странице https://ballroom-studio.com/waltz/ В браузере Safari страница не скроллится. В остальных браузерах все работает.

3 года назад
ztv2012
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
WaltherV
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$5
1 день
Спасибо, большое. Работа сделана быстро и качественно.
Приятно было работать с Татьяной, быстро решили проблему :)
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