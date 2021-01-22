Создание шаблона для Опенкарт 3

Всем доброго времени суток. Мне нужно создать шаблон для Опенкарт 3 с функциями и возможностями которые присутствуют в уже готовом и выставленном на продажу шаблоне под названием: "Decor - Адаптивный универсальный шаблон" Ссылка на такой шаблон: https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/shablonyi/-decor-adaptivnyiy-universalnyiy-shablon

Перейдя по ссылке вы сможете ознакомится с модулями идущими в комплекте с шаблоном, основными настройками, а также сможете посмотреть демо версию шаблона и демо-админку.

Шаблон стоит 33 $, что в рублях равно 2500 руб. Цена явно завышенная поэтому ищу мастеров которые смогут собрать аналог шаблона, но за более низкую стоимость.

Также в шаблоне где размещены телефоны отсутствуйте иконка телефонной трубки которую нужно туда внедрить и поменять заначек корзины. Шаблон быстрый по PageSpeed для мобильных 73 и ПК 93 такие показатели и должны сохранится. Сайт будет на двух языках - это нужно учитывать. Если есть дополнительные вопросы или предложения пишите...