Создание шаблона для Опенкарт 3

Есть готовый сайт на bootstrap. Нужно внести туда изменения - некоторые блоки отключить, вместо них вставить другие, в стилях текущего дизайна. Предварительно - работы на 2-4 часа. Требования: - большой опыт работы с bootstrap - быть на связи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток. Мне нужно создать шаблон для Опенкарт 3 с функциями и возможностями которые присутствуют в уже готовом и выставленном на продажу шаблоне под названием: "Decor - Адаптивный универсальный шаблон" Ссылка на такой шаблон: https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/shablonyi/-decor-adaptivnyiy-universalnyiy-shablon
Перейдя по ссылке вы сможете ознакомится с модулями идущими в комплекте с шаблоном, основными настройками, а также сможете посмотреть демо версию шаблона и демо-админку.
Шаблон стоит 33 $, что в рублях равно 2500 руб. Цена явно завышенная поэтому ищу мастеров которые смогут собрать аналог шаблона, но за более низкую стоимость.
Также в шаблоне где размещены телефоны отсутствуйте иконка телефонной трубки которую нужно туда внедрить и поменять заначек корзины. Шаблон быстрый по PageSpeed для мобильных 73 и ПК 93 такие показатели и должны сохранится. Сайт будет на двух языках - это нужно учитывать. Если есть дополнительные вопросы или предложения пишите...
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