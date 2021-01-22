Отразить Выбор Вариантов покупки на странице товара CMS Webasyst

$15
HTML-версткаЗакрыт2 заявки966 просмотров
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Сайт на Webasyst

Вывести на страницу товара выпадающий список с ценами для каждой модели как на картинке

https://experts.webasyst.ru/wa-data/public/hub/upload/images/tovar-2.jpg

Стандартный функционал, требует правки верстки страницы товара

Сейчас не отражается вывод в десктопной версии. В мобильной отражается

https://www.egos.ua/product/chekhol-toyota-dlya-iphone-12-11-7-X-pro-max-mini-iz-alcantara-italy/

После вывода надо будет подправить отступы чтобы адекватно смотрелось на сайте

3 года назад
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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