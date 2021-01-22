Адаптивно сверстать и «натянуть» на Wordpress сайт согласно макетам: https://yadi.sk/d/ku1m0eJNpbTvOg?w=1 Комментарии по верстке: https://yadi.sk/d/QmgC2vFXEbxHLA Требования: 100% соответствие макетам (pixel perfect) Контент необходимо редактировать из админ-панели (включая все тексты) Адаптивная верстка
Отразить Выбор Вариантов покупки на странице товара CMS Webasyst
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Webasyst
Вывести на страницу товара выпадающий список с ценами для каждой модели как на картинке
https://experts.webasyst.ru/wa-data/public/hub/upload/images/tovar-2.jpg
Стандартный функционал, требует правки верстки страницы товара
Сейчас не отражается вывод в десктопной версии. В мобильной отражается
https://www.egos.ua/product/chekhol-toyota-dlya-iphone-12-11-7-X-pro-max-mini-iz-alcantara-italy/
После вывода надо будет подправить отступы чтобы адекватно смотрелось на сайте
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