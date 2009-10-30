Gallus

Евгений Gallus

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Юзабилити (usability) интернет магазина, сайтов

Создание интернет-магазинов под ключ. 

Дизайн, вёрстка, интеграция, внутренняя оптимизация, SEO.

Юзабилити (usability) анализ интернет магазинов, сайтов

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Отзывы заказчиков
contento
Eugeniy Lamilov 
60 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Баннер для сайта
Ребята предоставили отличный вариант баннера. Быстро и качественно!
Оплатили работу своевременно. Что ещё нужно. Спасибо
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
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