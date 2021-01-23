Сверстать сайт на bootstrap

Необходимо сверстать сайт, максимально используя возможности bootstrap.

Пожелания к верстке:

1. Она должна быть валидной, работать в основных браузерах, на основных разрешениях, быть адаптивной. Адаптив – на ваше усмотрение, но логика расположения элементов должна быть.

2. Названия идентификаторов и классов должны быть разумными, образованными от английских слов. Если вы умеете использовать методологии именования, то замечательно.

3. Свой JS просьба вынести в отдельный файл. Чем его будет меньше, тем лучше.

4. Не нужно ничего сжимать. Библиотеки, разумеется, подключаем сжатые.

Дизайн выполнен грамотно.

Исходники в figma.

В наличии главная, страница каталога, единичная карточка, контакты

Для общего понимания прикладываю скриншоты в плохом качестве.

Вот: http://prntscr.com/xgmq9t