Сверстать сайт на bootstrap

HTML-версткаЗавершен7 заявок315 просмотров
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Необходимо сверстать сайт, максимально используя возможности bootstrap.

Пожелания к верстке:

1. Она должна быть валидной, работать в основных браузерах, на основных разрешениях, быть адаптивной. Адаптив – на ваше усмотрение, но логика расположения элементов должна быть. 

2. Названия идентификаторов и классов должны быть разумными, образованными от английских слов. Если вы умеете использовать методологии именования, то замечательно.

3. Свой JS просьба вынести в отдельный файл. Чем его будет меньше, тем лучше. 

4. Не нужно ничего сжимать. Библиотеки, разумеется, подключаем сжатые.

Дизайн выполнен грамотно.

Исходники в figma.

В наличии главная, страница каталога, единичная карточка, контакты

Для общего понимания прикладываю скриншоты в плохом качестве.

Вот:  http://prntscr.com/xgmq9t

Bootstrap
3 года назад
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
elchinbek
Элчин 
19 летУзбекистан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
3 года назад
$50
2 дня
Очень рекомендую исполнителя! Действительно качественная верстка, просто супер! Высокая скорость работы, высокое качество. Мои наилучшие рекомендации, обязательно буду обращаться еще.
заказчик бомба честно говоря оплату сделал всегда на связи рекомендую !!!
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