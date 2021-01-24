Верстка bootstrap 3

Нужно убрать сайдбар и поменять вывод блоков:

http://joxi.ru/8239xlqI9yJxer

http://joxi.ru/L219zxNIRk8bX2

Только фон не белый как в макете, а темный, вот так должно получиться: http://joxi.ru/12MWYPbclyw3xr

+ шапку хочу чуть по другому выводить: http://joxi.ru/E2pz1O6F7ov4Jr

т.е. лого по центру, слева иконка поиска с разворотом, справа - кнопка меню.

+ удалить неиспользуемые css/js из кода