Верстка bootstrap 3

Потрібна адаптивна верстка сайта. Макети в фігма https://dropmefiles.com/8ZuoD
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Нужно убрать сайдбар и поменять вывод блоков:
Только фон не белый как в макете, а темный, вот так должно получиться: http://joxi.ru/12MWYPbclyw3xr
+ шапку хочу чуть по другому выводить: http://joxi.ru/E2pz1O6F7ov4Jr
т.е. лого по центру, слева иконка поиска с разворотом, справа - кнопка меню.
+ удалить неиспользуемые css/js из кода
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