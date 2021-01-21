Верстка сайта для WP

Нужна верстка макетов задание тут https://docs.google.com/document/d/1iuFGwnMQQrCMOmwbel6qptKFWBPt56-4lFP4BkhC1iY/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый дизайн, необходимо сделать профессиональную верстку для WordPress с последующим переносом контента.
Сайт должен быть скоростным, отображаться на всех устройствах и тд
Тематика (продажи железобетонных изделий)
kgbi-1.ru/ – старый дизайн, структура (то что сейчас)
Цену жду от Вас.
Сделать нужно за январь.
Без предоплаты.
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