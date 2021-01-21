Верстка сайта для WP

HTML-версткаЗакрыт12 заявок599 просмотров
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Есть готовый дизайн, необходимо сделать профессиональную верстку для WordPress с последующим переносом контента.

Сайт должен быть скоростным, отображаться на всех устройствах и тд

Тематика (продажи железобетонных изделий)

kgbi-1.ru/ – старый дизайн, структура (то что сейчас)

Цену жду от Вас.

Сделать нужно за январь.

Без предоплаты.

Верстка сайта
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад