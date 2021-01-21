Правка по сайту

[b]Дано: [/b] Есть недоделанная вёрстка одностраничного сайта. Без работы с backend, только html+css+js http://dev1.portalmaster.ru [b]Нужно: [/b] Доверстать то что есть под разрешения десктопа и сверстать мобильную и планшетную версии. [b]Требования: [/b] Верстать нужно так, чтобы один и тот же HTML-код хорошо ...