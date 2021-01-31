Верстка дизайна сайта (интернет-магазин)

Добрый день Нужна адаптивная верстка нескольких страниц = главной и страницы с видеоплеером Для принятия решения пишите пожалуйста о своих ценах за час или за страницу или за что то другое.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет дизайна в фигме. Стандартный набор страниц под интернет-магазин (макеты для оценки пришлю в личные сообщения потенциальным исполнителям)
Требуется сделать адаптивную верстку, высокая скорость загрузки, валидность
От Вас - Наличие качественного портфолио, положительных отзывов
Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.
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