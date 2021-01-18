HTML5 Playable Ads

[*]В футере сайта есть меню. https://c2n.me/4aAW57M убрать внизу мерцание на красных ссылках — как будто мигают [*]в моб версии в меню не получается нажать на под меню новости, сразу переходит в раздел о компании. Нужно сделать чтобы подменю ...