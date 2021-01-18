HTML5 Playable Ads

HTML-версткаЗакрытнет заявок878 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать объект (креатив) на HTML5 интерактивная реклама игры для продвижения через Facebook. Подробнее в переписке. Цена оговаривается.

Ниже требования к объекту:

Playable ads requirements

Playable ads have the following required specifications:

Use a single HTML.index file.

The index.html file must be inlined, with no links to other files or folders.

The file must be minified (optimized for machine-reading by removing empty spaces).

The file must be under 5MB.

The ad must comply with Mobile Rich Media Ad Interface Definitions (MRAID) 2.0 guidelines.

In addition, Unity requires the following specifications outside of MRAID:

Android games must use Android version 4.4 or higher.

iOS games must use iOS version 8.0 or higher.

Ads should support both portrait and landscape orientations.

Ads should not need any network requests (XHR).

Ads should link directly to the app store using mraid.open.

Wait for the MRAID viewableChange event before starting the playable content.

HTML
3 года назад
guest_16110555653828
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Навести профессиональный порядок в верстке

    Нужен проф. верстальщик с отличным знанием JS и немного PHP, чтобы работать прямо на сайте. В целом всё уже сверстано, новые страницы верстать пока не нужно, в данный момент требуется перетряхнуть и пересмотреть весь код ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать верстку новостной страницы страницы Wordpress

    Здравствуйте, задача Переделать шаблон страницы  Wordpress  шаблон для вывода списка новостей вот такой https://c2n.me/4aBP652  вместо такого https://c2n.me/4aBP97t  Задача для того, кто свободен и может сделать в течении 3-4 часов

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить верстку

    http://norbyweb.maks1mator.beget.tech/arhitector.html 1) при наведении на любой пункт меню, выпадаем подменю. Когда на него наводишь, срабатывает hover подсветки на все меню. Должен быть выделен один пункт меню. 2) В подменю, при наведении на пункты в левой части, должен ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт WP

    Есть сайт на WP, необходимо поменять контактные данные на главной страницы

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптив сайта

    $10

    Есть готовая верстка сайта, нужно сделать адаптив под различные устройства. Как указана в макете https://www.figma.com/file/wV3aumHeBG8LdCpLeVUmf2/Сеть-сайт?node-id=12%3A1731 Сделать нужно сегодня

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать всплывающее окошко

    Необходимо сверстать всплывающее окошко помощи для сайта. Пример: livehelperchat.com Ссылка на дизайн: figma.com/file/8akSqMyrbgF45vXFGKCebL/Canvas_DLL-(YBTKX)?node-id=0%3A1 Используем вот эти элементы: d.pr/i/ihXEDc из фигмы Пользователь видит зеленую иконку со словом Help Над ней появляется всплывашка d.pr/i/ByqIE6 При клике на иконку или всплывашку пользователь видит большой элемент из фигмы который ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Пару мелочей по верстке

    [*]В футере сайта есть меню. https://c2n.me/4aAW57M убрать внизу мерцание на красных ссылках — как будто мигают [*]в моб версии в меню не получается нажать на под меню новости, сразу переходит в раздел о компании. Нужно сделать чтобы подменю ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад