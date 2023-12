HTML5 Playable Ads

Необходимо сделать объект (креатив) на HTML5 интерактивная реклама игры для продвижения через Facebook. Подробнее в переписке. Цена оговаривается.

Ниже требования к объекту:

Playable ads requirements

Playable ads have the following required specifications:

Use a single HTML.index file.

The index.html file must be inlined, with no links to other files or folders.

The file must be minified (optimized for machine-reading by removing empty spaces).

The file must be under 5MB.

The ad must comply with Mobile Rich Media Ad Interface Definitions (MRAID) 2.0 guidelines.

In addition, Unity requires the following specifications outside of MRAID:

Android games must use Android version 4.4 or higher.

iOS games must use iOS version 8.0 or higher.

Ads should support both portrait and landscape orientations.

Ads should not need any network requests (XHR).

Ads should link directly to the app store using mraid.open.

Wait for the MRAID viewableChange event before starting the playable content.