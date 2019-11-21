Заказать продвижение в Facebook

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  • Продвижение бизнеса в Facebook

    Для существующей компании (Автомастерская) требуется продвижение через Facebook. Цель увеличить число локальных клиентов, охватить аудиторию по месту расположения. Требуется специалист для помощи администратору в настройке страницы. А так же помощь в ...

    Продвижение в Facebook
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    21 день назад

  • Продвижение отеля в социальных сетях (Instagram, VK и т.д.)

    Всем привет! Для продвижения отеля, представляющего собой комплекс вилл на Шри-Ланке, необходим сммщик/маркетолог. Основная цель - привлечение клиентов с целью дальнейшей аренды вилл. Как следствие увеличение числа подписчиков, повышение узнаваемости отеля и т.д. Необходимо вести группы в ...

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Facebook Ads. Таргетолог. Настройка детального таргетинга (Интересы)

    [b]Прошу внимательно читать тербования.[/b] Нужен таргетолог с опытом работы ведения рекламы facebook Ads [b](вериткаль крипта) [i]Реклама Telegram канала[/i] по продаже VIP сигналов. [/b]Гео: ввесь мир Мужничны 20-45 лет Автоплейсменты [b]Вертикаль: Крипта ( трейдинг) продажа VIP сигналов.[/b] Что я предоставляю: - Полностью готовый линк ...

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Продвижение instagram

    Есть профиль ребенка-спорстмена, хотелось бы проверить интерес продвижения через facebook. У кого есть аккаунт и умеет грамотно настроить таргет? хотелось бы проверить как идет подписка. ценник - обсудим, но на большие деньги не рассчитывайте, это ...

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • HTML5 Playable Ads

    Необходимо сделать объект (креатив) на HTML5 интерактивная реклама игры для продвижения через Facebook. Подробнее в переписке. Цена оговаривается. Ниже требования к объекту: Playable ads requirements Playable ads have the following required specifications: Use a single HTML.index file. The index.html file ...

    AndroidHTMLiOSUnityПродвижение в Facebook
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Таргет

    Опыт продвижение проектов по доставки еды (суши) от 2-3 лет; Наличиекейсов/проектов успешного продвижения; НастройкаTaplink, Facebook Pixel; Знаниеанглийского языка (Upper Intermediate); Наличиекейсов/проектов успешного продвижения;

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Таргетолог в Facebook/Instagram

    Нуженспециалист по таргетной рекламе, генерации лидов, целевому трафику на инстаграме и фейсбуке для работы над англоязычным образовательным проектом. Курсы по эстетической медицине (ботокс, филеры) в Лондоне. Аккаунт будет создаваться с нуля. Дизайнер уже есть в команде. [b]Требования[/b]: Опытпродвижение проектов ...

    Продвижение в Facebook
    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Организация продвижения через facebook сайта на платформе Shopify

    Нужен специалист по продвижению магазинов созданных на платформе shopify, преимущественно специалисты по настройке рекламы в фб на европейскую аудиторию. Желательно с опытом и своими аккаунтами!

    ShopifyПродвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется специалист по smm для раскрутки товарных позиций(парфюм)

    Требуется smm специалист для продвижения в facebook, instagram. под хорошую оплату, опыт работы приветствуется, портфолио. Оплата достойная, возможен процент от продаж.

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение в Facebook

    Интересует продвижение и ведение страницы в Facebook. Тематика: торговое оборудование. Просим оставлять заявки со своим резюме с ориентировочной стоимостью.

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Онлайн-консультации по продвижению Страниц Facebook (почасовая опл-а)

    На долгосрочной основе требуется периодическая онлайн-помощь по вопросам оформления и продвижения Страницы и Групп в Фейсбуке. Оплата, например, почасовая. Время для Онлайн консультации по взаимному согласованию. Первая консультация нужна сегодня вечером ;-)

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен нэйминг для веб-студии.

    Наша показатели - это точные цифры! Цифры говорят за себя. Мы верим только в статистику. 95% наших работ основаны на положительной статистике! 5% на веру в идею :) Это мои реплики за которые мне доверились и ...

    Дизайн сайтаПродвижение в Facebook
    Нейминг и Слоганы18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реклама - студии "Разработка сайтов"

    Нам нужна реклама в фейсбук+гугл - нужен человек который будет продвигать нашу небольшую студию по разработке сайтов в Израиле.  с Вас план что планируете делать с конкретными цифрами и целями - так называемый медиа-план Требования: - опыт от ...

    Продвижение в Facebook
    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Привлечение клиентов на сайты

    Нужна реализация СММ в ЗАРУБЕЖНЫХ соцсетях на языках англо, немецко, франко, португал, испано. Также возможно и по СНГ.  Полноценное продвижение в Facebook, Twitter, Instagram, ....  Только долгосрочное! сотрудничество под 50% от дохода с сайтов за весь период ...

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Увеличить число подписчиков и органический трафик на странице Facebook

    Требуется увеличить число ЦЕЛЕВЫХ подписчиков с 91 до минимум 1000 и органический трафик на странице Facebook. Интересует в основном следующая целевая группа: женщины от 40 - 55 лет из стран Европейского Союза, интересующиеся украшениями. Наполнение ...

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по продвижению в Facebook, LinkedIn на англ языке

    Нужен специалист, владеющий английским на высоком уровне  для создания и ведения таргетированной рекламы Facebook, Linkedin проекта управления крипоактивами.  Первая задача – собрать базу подписчиков заинтерсованных в продукте  не SMM, не контекст  только таргетированая реклама.

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение стоматологии

    Нужен человек, который имел опыт в продвижении стоматологии в Украине. Город небольшой: 250 тыс. С Гугл адвордс понятно. Есть еще варианты продвижения в Facebook (таргет) , продвижения в Instagram и КМС гугла. Прошу отписать спецов, ...

    Продвижение в InstagramПродвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется SMM специалист для Facebook

    Ищу SMM специалиста, которому можно было бы делегировать заказы по продвижению на Facebook.  Основные 2 задачи: 1. Публикация информационно-развлекательных постов для поддержания общения в группе и активного расшаривания 2. Работа с аудиторией сообщества (ответы на комментарии, общение с ...

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SMMHUNTA - СММ агентство

    СММ агенство. Продвижение в Facebook, Instagram, VK, Twitter, Linkedin. Контекстная реклама Google Adwords, Yandex Direct. Раскрутка сайта - SEO продвижение. Лидогенерация. Воронки продаж. Чатботы Facebook Telegram. Создание сайтов. Раскрутка каналов YouTube. Копирайтинг.

    Продвижение в FacebookGoogle Ads
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение страницы Facebook

    Необходимо привести целевых, заинтересованных в путешествиях людей на страницу турагентства. Никакие боты, только живые люди! Указывайте цену и сроки.

    Продвижение в Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад