Продвижение в Facebook

Для существующей компании (Автомастерская) требуется продвижение через Facebook. Цель увеличить число локальных клиентов, охватить аудиторию по месту расположения. Требуется специалист для помощи администратору в настройке страницы. А так же помощь в ...
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- Продвижение в FacebookПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт21 день назад
Всем привет! Для продвижения отеля, представляющего собой комплекс вилл на Шри-Ланке, необходим сммщик/маркетолог. Основная цель - привлечение клиентов с целью дальнейшей аренды вилл. Как следствие увеличение числа подписчиков, повышение узнаваемости отеля и т.д. Необходимо вести группы в ...Продвижение в FacebookЗакрытгод назад
[b]Прошу внимательно читать тербования.[/b] Нужен таргетолог с опытом работы ведения рекламы facebook Ads [b](вериткаль крипта) [i]Реклама Telegram канала[/i] по продаже VIP сигналов. [/b]Гео: ввесь мир Мужничны 20-45 лет Автоплейсменты [b]Вертикаль: Крипта ( трейдинг) продажа VIP сигналов.[/b] Что я предоставляю: - Полностью готовый линк ...Продвижение в FacebookЗакрытгод назад
Есть профиль ребенка-спорстмена, хотелось бы проверить интерес продвижения через facebook. У кого есть аккаунт и умеет грамотно настроить таргет? хотелось бы проверить как идет подписка. ценник - обсудим, но на большие деньги не рассчитывайте, это ...Продвижение в FacebookСоциальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать объект (креатив) на HTML5 интерактивная реклама игры для продвижения через Facebook. Подробнее в переписке. Цена оговаривается. Ниже требования к объекту: Playable ads requirements Playable ads have the following required specifications: Use a single HTML.index file. The index.html file ...HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Опыт продвижение проектов по доставки еды (суши) от 2-3 лет; Наличиекейсов/проектов успешного продвижения; НастройкаTaplink, Facebook Pixel; Знаниеанглийского языка (Upper Intermediate); Наличиекейсов/проектов успешного продвижения;Продвижение в FacebookСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Нуженспециалист по таргетной рекламе, генерации лидов, целевому трафику на инстаграме и фейсбуке для работы над англоязычным образовательным проектом. Курсы по эстетической медицине (ботокс, филеры) в Лондоне. Аккаунт будет создаваться с нуля. Дизайнер уже есть в команде. [b]Требования[/b]: Опытпродвижение проектов ...Продвижение в FacebookКонтекстная реклама14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен специалист по продвижению магазинов созданных на платформе shopify, преимущественно специалисты по настройке рекламы в фб на европейскую аудиторию. Желательно с опытом и своими аккаунтами!ShopifyПродвижение в FacebookЗакрыт4 года назад
Требуется smm специалист для продвижения в facebook, instagram. под хорошую оплату, опыт работы приветствуется, портфолио. Оплата достойная, возможен процент от продаж.Продвижение в FacebookСоциальные сети (SMM и SMO)28 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует продвижение и ведение страницы в Facebook. Тематика: торговое оборудование. Просим оставлять заявки со своим резюме с ориентировочной стоимостью.Продвижение в FacebookСоциальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт4 года назад
На долгосрочной основе требуется периодическая онлайн-помощь по вопросам оформления и продвижения Страницы и Групп в Фейсбуке. Оплата, например, почасовая. Время для Онлайн консультации по взаимному согласованию. Первая консультация нужна сегодня вечером ;-)Продвижение в FacebookСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Наша показатели - это точные цифры! Цифры говорят за себя. Мы верим только в статистику. 95% наших работ основаны на положительной статистике! 5% на веру в идею :) Это мои реплики за которые мне доверились и ...Дизайн сайтаПродвижение в FacebookНейминг и Слоганы18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нам нужна реклама в фейсбук+гугл - нужен человек который будет продвигать нашу небольшую студию по разработке сайтов в Израиле. с Вас план что планируете делать с конкретными цифрами и целями - так называемый медиа-план Требования: - опыт от ...Продвижение в FacebookКонтекстная реклама7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна реализация СММ в ЗАРУБЕЖНЫХ соцсетях на языках англо, немецко, франко, португал, испано. Также возможно и по СНГ. Полноценное продвижение в Facebook, Twitter, Instagram, .... Только долгосрочное! сотрудничество под 50% от дохода с сайтов за весь период ...Продвижение в FacebookСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется увеличить число ЦЕЛЕВЫХ подписчиков с 91 до минимум 1000 и органический трафик на странице Facebook. Интересует в основном следующая целевая группа: женщины от 40 - 55 лет из стран Европейского Союза, интересующиеся украшениями. Наполнение ...Продвижение в FacebookСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист, владеющий английским на высоком уровне для создания и ведения таргетированной рекламы Facebook, Linkedin проекта управления крипоактивами. Первая задача – собрать базу подписчиков заинтерсованных в продукте не SMM, не контекст только таргетированая реклама.Продвижение в FacebookЗакрыт6 лет назад
Нужен человек, который имел опыт в продвижении стоматологии в Украине. Город небольшой: 250 тыс. С Гугл адвордс понятно. Есть еще варианты продвижения в Facebook (таргет) , продвижения в Instagram и КМС гугла. Прошу отписать спецов, ...Продвижение в InstagramПродвижение в FacebookСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу SMM специалиста, которому можно было бы делегировать заказы по продвижению на Facebook. Основные 2 задачи: 1. Публикация информационно-развлекательных постов для поддержания общения в группе и активного расшаривания 2. Работа с аудиторией сообщества (ответы на комментарии, общение с ...Продвижение в FacebookСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
СММ агенство. Продвижение в Facebook, Instagram, VK, Twitter, Linkedin. Контекстная реклама Google Adwords, Yandex Direct. Раскрутка сайта - SEO продвижение. Лидогенерация. Воронки продаж. Чатботы Facebook Telegram. Создание сайтов. Раскрутка каналов YouTube. Копирайтинг.Продвижение в FacebookGoogle AdsСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо привести целевых, заинтересованных в путешествиях людей на страницу турагентства. Никакие боты, только живые люди! Указывайте цену и сроки.Продвижение в FacebookСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад