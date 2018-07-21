Нужен нэйминг для веб-студии.

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт18 заявок279 просмотров

Наша показатели - это точные цифры! Цифры говорят за себя. Мы верим только в статистику.

95% наших работ основаны на положительной статистике! 5% на веру в идею :)

Это мои реплики за которые мне доверились и довольны клиенты.

Наши услуги:

- Веб разработки (дизайн, сайты любой сложности под ключ)

- Digital-маркетинг (присутствие в интернете, контекстная реклама, таргетинг)

- SMM (продвижение в Facebook и Instagram)

7 лет назад
peterpettrelly
Артём 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров