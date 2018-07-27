Нужно: - Ежедневно мониторить источники (источники даются, не больше десятка) для поиска поводов для публикаций. - Давать на рассмотрение 5 тем. - для утвержденных тем - ...
Придумать название интернет магазина подарков
Создаем интернет-магазин подарков, ассортимент близкий к https://www.telegraf-spb.ru В названии должно быть spb, можно на поддомене 3 ур
Победитель конкурса
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