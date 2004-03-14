Заказать услуги администратора Oracle

Найдите администратора Oracle прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Администратор Oracle - это специалист, ответственный за управление базами данных Oracle. Этот профессионал обладает знаниями и опытом в установке, настройке, обновлении и обслуживании баз данных Oracle. Он заботится о безопасности, производительности и надежности баз данных, а также решает технические проблемы, связанные с базами данных.

Услуги, которые можно заказать у администратора Oracle

  • Установка и настройка

    Администратор Oracle предоставляет услуги по установке баз данных Oracle на серверах, настройке параметров для оптимальной производительности и безопасности.

  • Обновление и миграция

    Специалист помогает с обновлением существующих баз данных до новых версий Oracle, а также с миграцией данных с других платформ на Oracle.

  • Техническая поддержка

    Администратор предоставляет поддержку 24/7, отслеживает производительность, решает проблемы и обеспечивает бесперебойную работу баз данных.

  • Оптимизация и настройка производительности

    Специалист настраивает базы данных для максимальной эффективности, оптимизирует запросы и процессы для улучшения производительности.

  • Резервное копирование и восстановление

    Администратор создает резервные копии данных и обеспечивает возможность восстановления в случае сбоев или потери информации.

Роль и обязанности администратора Oracle

Администратор Oracle играет ключевую роль в обеспечении надежности, безопасности и производительности баз данных. Его обязанности включают в себя:

  • Установка и конфигурирование

    Настройка параметров и установка баз данных с учетом требований клиента и стандартов безопасности.

  • Мониторинг и оптимизация

    Отслеживание производительности баз данных, выявление проблем и оптимизация для повышения эффективности.

  • Обеспечение безопасности

    Реализация мер безопасности для защиты данных от несанкционированного доступа и атак.

  • Техническая поддержка

    Предоставление технической помощи, решение проблем и обеспечение бесперебойной работы баз данных.

  • Доработки по проекту с технологией Java Swing (помощь и консультация)

    $45

    Оптимизация текущих возможностей основного приложения, направленная на повышение эффективности комплексной автоматизации бизнес-процессов в розничных и логистических секторах. Создание нового функционала для приложений, предназначенных для поставки заказчикам. Разработка вариантов с использованием языка программирования Java, в ...

    Oracle
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 дней назад

  • Программа определения закономерностей числовых данных

    Нужно написать программу вычисления закономерностей в статистических числовых данных. К программе нужно прикрутить интерфейс для отображения результатов вычислений (юзабилити интерфейса не главное). На старте будет ограниченное количество параметров вычислений (относительно всех запланированных). Но даже ограниченное количество параметров ...

    PythonOraclePostgreSQLMongoDB
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрытнет даты

  • Разработать web приложение на фреймворке Django

    [b]Последний срок сдачи: 15 января 00:00[/b] [url=https://vk.com/away.php?utf=1&amp;to=https%3A%2F%2Fkav0ish0.github.io%2FQA-engineer%2F]Пример вёрстки. [/url]Выбранная профессия: [b]Frontend-программист[/b] [b]К коду нужно писать комментарии или любым другим путём объяснить участки кода, - это для защиты проекта. [/b] Необходимо разработать web – приложение на фреймворке Django, целью которого ...

    PHPPythonWordPressLaravelMySQLOracleAndroidHTMLCSSiOSJoomlaТексты для сайтаBootstrapReactDrupalUnityDjangoAngular
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Разработать web приложение на фреймворке Django

    [b]Последний срок сдачи: 15 января 00:00 Достаточно набрать 60/100 баллов. [/b][url=https://vk.com/away.php?utf=1&amp;to=https%3A%2F%2Fkav0ish0.github.io%2FQA-engineer%2F]Пример вёрстки [/url][b]Выбранная профессия: Разработчик игр (GameDev)[/b] [b]К коду нужно писать комментарии или любым другим путём объяснить участки кода, - это для защиты проекта. [/b] Необходимо разработать web – приложение ...

    PHPPythonWordPressLaravelMySQLOracleAndroidHTMLCSSiOSJoomlaТексты для сайтаBootstrapReactDrupalUnityDjangoAngular
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • ДЗ по информатике 11 класс

    Задание 1.[list=1][*]Используя редактор баз данных, создайте базу данных «Чемпионат области по волейболу». Предусмотрите наличие 3 таблиц: команды, график игр, результаты. В каждой таблице задайте не менее 5 полей и 5 записей (50 баллов).[*]Создайте запросы:[/list]а) поиск всех ...

    Oracle
    Контрольные, Задачи и Тесты6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Тема Добровольное медицинское страхование СУБД Oracle

    1) Для разработанной модели построить физическую модель базы данных с указанием названий таблиц, полей, первичных, вторичных ключей индексов и ограничений. Определить самостоятельно типы полей в таблицах. Ключевые поля таблиц выделить жирным шрифтом. 2) Написать 5 ...

    Oracle
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Рефакторинг существующей системы ( C++)

    Для реализации задачи по рефакторингу системы требуется разработчик C++ уровня Senior (минимум продвинутые Middle).Подробно описанные задачи под NDA и будут доступны выбранным кандидатам.Работать предстоит над уже существующие долгое время кассовой системой (релевантный опыт был бы ...

    PythonOracleLinux
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Консультант по техническим характеристикам платформы "Oracle Hyperion"

    Требуется специалист «Oracle Hyperion» для проведения интервью системным интегратором по возможностям платформы для сравнения технических характеристик (архитектура платформы, функционал, гибкость построения, настройка модели, визуализация и рассылка данных, интеграция, интерфейс системы, технологические требования и другое). Оплата ...

    Oracle
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Предоставить базу компаний сегмента Enterprise России и СНГ

    Требуется помощь в предоставлении списка компаний по России (возможно и СНГ - Беларусь, Казахстан и т.д.) использующие в своей СУБД в качестве аналитики, прогнозирования, управленческой отчётности MS Power BI, Oracle, IBM PA, Cognas и т.д. ...

    Oracle
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Запросы и скрипты Sql Oracle

    Необходимо подготовить запросы   Oracle SQL (Нужны для выполнения на сайте llivesql.oracle.com)Т.е. есть описание и модель БД и к ней нужно составить запросы, их 51 шт. Первые 11 я составил, нужно доделать остальные и дописать скрипты ...

    Oracle
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    2 года назад