Учебный проект. не коммерческий Нужно сделать следующий сайт блог с соблюдением этих задач, дизайна никого, главное функционал 1. Возможность регистрации пользователей. В качестве атрибута пользователя (логин, или просто уникальное поле) должен быть e-mail ...
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- SymfonyВеб-программирование2 заявкиОткрыт25 дней назад
Додаток таксимер є агрегатором таксі служб. Посилання на сайт: https://taximer.com.ua/ Програма надає rest api для мобільних платформ android, ios. Написано на php+(symfony). Завдання: Оновлення стеку бекенд ...Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Мы небольшая команда, работающая над проектом видеохостинга, на базе YetiShare Framework. Соблюдаем PSR-2 и бест практис, проводим ревью кода. Стек проекта: - PHP 7.* / Go 1.21 - MySQL 5.* / MongoDB / ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Создания сервера и апи для мобильной аппликации Требования: Symfony must have, rest, sql, solid, kiss, docker Опыт от 3 лет работы НУЖНО БУДЕТ ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ! Задание прикрепленоМобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо реализовать логику бекенда на PHP (Laravel / Symfony) для проекта “Маркетплейс фотографов“. Фронтенд будет написан на Vue.js - необходимо будет работать в связке с разработчиком и совместно прорабатывать и документировать взаимодействие бекенда с фронтендом.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Здравствуйте Есть проект на Симфони, куда подключен АПИ Платформ Есть User Entity, Group Entity и таблица user_to_group (id, user_id, group_id), через которую связаны эти две энтити. Нужно так настроить ApiResource, чтобы мы по апи могли получить список ...DockerSymfonyВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $2400Закрыт5 месяцев назад
Проект написан на PHP Symfony. Требуется создать крипто обмен внутри проекта: Подключить через api несоклько бриж для выбора лучшего курса. можно как вручную так и готовую либу использовать. если готовой будите применять, тогда пишите какуюbybit.com okx.com binance.com Нужно:[list][*]-создать страницу[*]-сделать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Проект написан на PHP Symfony. Требуется создать крипто обмен внутри проекта:Подключить через api несоклько бриж для выбора лучшего курса. можно как вручную так и готовую либу использовать. если готовой будите применять, тогда пишите какую bybit.com okx.com binance.com Нужно:[list][*]-создать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $350
Посредников и студии прошу не писать Требуется программист, на ряд доработок нового функционала Проект написан на Symfony. Начать надо будет с внутреннего обмена валюты: Подключить через api несоклько бриж для выбора лучшего курса bybit.com okx.com binance.com Нужно:[list][*]-создать страницу[*]-сделать запрос на сервер ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Привет Требуется бэкенд нового функционала по текущему проекту Проект на Symfony Задача, создать мульти кошелеки и аккаунты внутри него На данный момент при регистрации пользователю выдается 1 кошелек, на котором лежать крипто активы, требуется внедрить возмодность пользователю создавать ...Закрыт9 месяцев назад
- $350
[b]Посредников и студии прошу не писать[/b] Требуется программист, на ряд доработок нового функционала Проект написан на Symfony. Начать надо будет с внутреннего обмена валюты: Подключить через api несоклько бриж для выбора лучшего курса bybit.com okx.com binance.com Нужно:[list][*]-создать страницу[*]-сделать запрос на сервер ...Закрыт9 месяцев назад
Приветствую. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее время Требуется программист, на ряд доработок нового функционала Проект написан на Symfony. Общий список задач обширный, но начать надо будет с внутреннего обмена валюты: подключить через api, ...Закрыт10 месяцев назад
Нужен бекэнд разработчик на проектную работу для написание API к существующей базе данных Обязательно опыт работы с php 8.1, symfony, api platform, docker.Базы данныхнет заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужен Back-End разработчик на проектную работу для написание API к существующей базе данных Обязательно опыт работы с php 8.1, symfony, api platform, docker.Базы данных1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
Здравствуйте. Нужно создать систему управления трафиком. Основная задача системы - перенаправление трафика на поисковую выдачу через партнерские фиды (каналы, целевые ссылки), агрегация паблишеров. Есть подробное техническое задание. Стек: php/symfony/laravel Условия: 1) Оплата по завершению задачи или раз в неделю, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Есть такой магазин - https://oneduck.learn-mail.com/product-category/smesiteli/, который оптимизирован для оформления заказов в сфере B2B . Он сделан на базe Wordpress + WooCommerce. Статичные информационные страницы сделаны стандартным для Wordpress способом, на фронте в некоторых местах (каталог, профиль, шапка ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $1600
Ищем специалиста для мануального тестирования разработанного функционал на соответствие требованиям, отсутствии дефектов и нежелательного поведения. [b]Необходимые навыки:[/b] [list][*]Коммерческий опыт [b]тестирования веб-приложений(backend) >1 год[/b]. Или если есть [b]опыт в смежной специальности[/b] (программирование, веб-мастер), можете решить [url=https://education-field.notion.site/education-field/WallHistory-f538e6dd93f7440594fb396c54d8077f]тестовое задание[/url] ...Тестирование сайтов23 заявкиЗакрытгод назад
[b]Последний срок сдачи: 15 января 00:00[/b] [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkav0ish0.github.io%2FQA-engineer%2F]Пример вёрстки. [/url]Выбранная профессия: [b]Frontend-программист[/b] [b]К коду нужно писать комментарии или любым другим путём объяснить участки кода, - это для защиты проекта. [/b] Необходимо разработать web – приложение на фреймворке Django, целью которого ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
[b]Последний срок сдачи: 15 января 00:00 Достаточно набрать 60/100 баллов. [/b][url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkav0ish0.github.io%2FQA-engineer%2F]Пример вёрстки [/url][b]Выбранная профессия: Разработчик игр (GameDev)[/b] [b]К коду нужно писать комментарии или любым другим путём объяснить участки кода, - это для защиты проекта. [/b] Необходимо разработать web – приложение ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад