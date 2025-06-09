Наша команда ищет PHP-программиста для поддержки и развития существующего онлайн-магазина.

Требования:

- знание PHP на высоком уровне;

- опыт работы хотя бы с одним из фреймворков (Symfony, Laravel, Codeigniter);

- умение работать с чужим кодом;

- Windows.

Особенности проекта:

- редкая ЦМС;

- работа в основном с бэкендом, иногда с фронтендом;

- все права на разработанное ПО принадлежат заказчику.

Ближайшие задачи:

- обновление ЦМС;

- багфиксинг после обновления;

- доработка самописного плагина.

Объём работ:

- ориентировочно 5–10 часов в неделю.

Оплата:

- почасовая.

Если интересно, отпишите в личку и укажите вашу часовую ставку.