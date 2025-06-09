Требуются правки и доработки для интернет-магазина на фреймворке Vendure. Необходимо расширить конфигурационный файл бэкенда для новых атрибутов на TypeScript, а также доработать скрипт загрузки конфигурационных данных из Google Spreadsheet в бэкенд на Python. Упрощение текущего скрипта загрузки товаров также является частью задачи.
Ищем PHP-программиста
Наша команда ищет PHP-программиста для поддержки и развития существующего онлайн-магазина.
Требования:
- знание PHP на высоком уровне;
- опыт работы хотя бы с одним из фреймворков (Symfony, Laravel, Codeigniter);
- умение работать с чужим кодом;
- Windows.
Особенности проекта:
- редкая ЦМС;
- работа в основном с бэкендом, иногда с фронтендом;
- все права на разработанное ПО принадлежат заказчику.
Ближайшие задачи:
- обновление ЦМС;
- багфиксинг после обновления;
- доработка самописного плагина.
Объём работ:
- ориентировочно 5–10 часов в неделю.
Оплата:
- почасовая.
Если интересно, отпишите в личку и укажите вашу часовую ставку.
Заявки фрилансеров
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