Бекенд

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт16 заявок360 просмотров
Приглашены ТОП-50

Что нужно сделать:

Разработать серверную часть (backend) для мобильного приложения, которое позволит пользователям:

  • Сканировать QR-код меню ресторана.

  • Получать текст меню и изображения блюд.

  • Видеть информацию о калориях, белках, жирах и углеводах блюд.

  • Получать персональные рекомендации.

Основные задачи:

1. API для распознавания меню (OCR)

  • Принимает изображение от мобильного приложения.

  • Распознаёт текст меню через внешний сервис OCR (например, Google Vision API или аналогичный).

  • Возвращает список блюд в формате JSON.

2. API поиска изображений блюд

  • По названию блюда ищет изображения через внешние API (например, Google Images API или аналогичные).

  • Возвращает ссылки на изображения.

3. API расчета калорий и нутриентов

  • По названию блюд или ингредиентов получает данные о калорийности и составе (можно использовать сервисы типа Edamam API или Nutritionix API).

  • Возвращает подробную информацию о питательности блюд.

4. API персональных рекомендаций

  • Получает данные о пользователе (возраст, вес, рост, диета).

  • На основе этих данных формирует персонализированные рекомендации (простая логика, без сложного машинного обучения).

  • Возвращает список рекомендованных блюд.

5. API для обработки QR-кодов

  • Получает изображение QR-кода от мобильного приложения.

  • Сканирует QR-код и извлекает URL-адрес.

  • Возвращает этот URL приложению.

Требования к технологии:

  • Язык разработки: PHP (Laravel или Symfony, на ваш выбор).

  • База данных: MySQL или PostgreSQL (предпочтительно MySQL).

  • Серверное окружение: обычный сервер (например, Hetzner или другой простой хостинг).

  • Желательно использовать Docker (необязательно, но желательно).

  • Простое RESTful API с JSON.

  • Документация API в формате OpenAPI/Swagger (желательно, не обязательно).

Что важно:

  • API должен быть простым и надежным.

  • Минимальное количество внешних сервисов и простая интеграция.

  • Хорошая документация и понятный код.

LaravelPHPREST APISymfonyРазработка APIРазработка бэкенда
месяц назад
Петр
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
33 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Константин
 
18 лет
15 дней в сервисе
Был
10 дней назад
15 дней назад
Андрей
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
23 дня назад
23 дня назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
9 часов назад
месяц назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
103 отзыва
месяц назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
месяц назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
19 часов назад
11 отзывов
месяц назад
Андрей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
89 отзывов
месяц назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
месяц назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов(-1)
месяц назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
92 отзыва(-1)
месяц назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
48 отзывов
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
16 часов назад
2 отзыва
месяц назад
ТОП-10
Мобильные приложения
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 часов назад
46 отзывов
месяц назад
Человеческое
 
25 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
168 отзывов
месяц назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 отзыва(-1)
месяц назад