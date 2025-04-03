Требуется доработка мобильного приложения на Flutter, которое управляет игрушкой через Bluetooth. Необходимо устранить баги, добавить новые функции, улучшить интерфейс и поддержать мультиязычность. Работа удаленная, почасовая оплата. Возможна долгосрочная занятость.
Бекенд
Что нужно сделать:
Разработать серверную часть (backend) для мобильного приложения, которое позволит пользователям:
Сканировать QR-код меню ресторана.
Получать текст меню и изображения блюд.
Видеть информацию о калориях, белках, жирах и углеводах блюд.
Получать персональные рекомендации.
Основные задачи:1. API для распознавания меню (OCR)
Принимает изображение от мобильного приложения.
Распознаёт текст меню через внешний сервис OCR (например, Google Vision API или аналогичный).
Возвращает список блюд в формате JSON.
По названию блюда ищет изображения через внешние API (например, Google Images API или аналогичные).
Возвращает ссылки на изображения.
По названию блюд или ингредиентов получает данные о калорийности и составе (можно использовать сервисы типа Edamam API или Nutritionix API).
Возвращает подробную информацию о питательности блюд.
Получает данные о пользователе (возраст, вес, рост, диета).
На основе этих данных формирует персонализированные рекомендации (простая логика, без сложного машинного обучения).
Возвращает список рекомендованных блюд.
Получает изображение QR-кода от мобильного приложения.
Сканирует QR-код и извлекает URL-адрес.
Возвращает этот URL приложению.
Требования к технологии:
Язык разработки: PHP (Laravel или Symfony, на ваш выбор).
База данных: MySQL или PostgreSQL (предпочтительно MySQL).
Серверное окружение: обычный сервер (например, Hetzner или другой простой хостинг).
Желательно использовать Docker (необязательно, но желательно).
Простое RESTful API с JSON.
Документация API в формате OpenAPI/Swagger (желательно, не обязательно).
Что важно:
API должен быть простым и надежным.
Минимальное количество внешних сервисов и простая интеграция.
Хорошая документация и понятный код.
Заявки фрилансеров
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