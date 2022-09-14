Разработка проектов различной сложности. Php Mysql Laravel React Redux Node Mongo Postgre Python
Создание ботов Node Php Python
Реализуем проект любой сложности по вашему ТЗ
Опыт работы в веб более 10 лет, для больших проектов работает команда из разработчиков и дизайнеров.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
AngularCSSJavaScriptjQueryPHPPythonSymfony
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
10 баллов
2 года назад
Laravel
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$17
10 баллов
3 года назад
Node.js
Максим выполнил свою работу на отлично! Все выполнено в кратчайший срок. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, никаких проблем!
$84
10 баллов
3 года назад
BootstrapHTMLJavaScriptMySQLPHP
Максим все сделал четко и в срок. Будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, никаких лишних вопросов все четко и по делу