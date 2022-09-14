rozmakc

Максим rozmakc

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад

Разработка проектов различной сложности. Php Mysql Laravel React Redux Node Mongo Postgre Python

Создание ботов Node Php Python

Реализуем проект любой сложности по вашему ТЗ

Опыт работы в веб более 10 лет, для больших проектов работает команда из разработчиков и дизайнеров.

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Отзывы заказчиков

yujj
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Личный кабинет ученика и учителя для онлайн школы
AngularCSSJavaScriptjQueryPHPPythonSymfony
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)
$300
10 баллов
2 года назад
Laravel, срочная натяжка верстки за сегодня - завтра
Laravel
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_16640934888931
3 года в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
3 года назад
Доделать сайт на Node.js и React
Node.js
Максим выполнил свою работу на отлично! Все выполнено в кратчайший срок. Большое спасибо!
Отличный заказчик, никаких проблем!
Ответный отзыв
TatyanaKot
Татьяна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$84
10 баллов
3 года назад
Срочнейшая доработка crm/erp на php
BootstrapHTMLJavaScriptMySQLPHP
Максим все сделал четко и в срок. Будем обращаться еще.
Хороший заказчик, никаких лишних вопросов все четко и по делу
Ответный отзыв