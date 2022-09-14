Ищется специалист для доработки проекта на Python/Django. Важны навыки веб-программирования. Подробное ТЗ предоставлено. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
Срочнейшая доработка crm/erp на php
Есть самописная crm/erp, работает на php+mysql c использованием PDO, statement, классов и прочих страшных слов.
Нужно выполнить доработку нового функционала в сжатые сроки, есть ТЗ. При этом есть похожие элементы и логика, которые уже реализованы в системе и работают - то есть надо изучить и использовав уже имеющиеся решения с некоторой допиской реализовать новые блоки системы.
Оценочно работа на 10-15 проектных часов.
Действующий программист серьезно заболел и выпал из проекта на неопределенный срок, а дату релиза функционала уже не перенести(
Нужен программист, умеющий быстро разбираться в чужом коде (поможем, поясним, подскажем) и умеющий комбинировать имеющиеся решения для реализации нового функционала.
Конкретное описание задачи и доступ к коду дадим после предварительного общения в чате.
Нужно знать php, mysql (уметь создавать и редактировать таблицы), html (чтобы собрать страничку из готовых bootstrap-элементов шаблона) и немного js (чтобы открылось и закрылось всплывающее окно, обновилось
значение поля по кнопке и т.д.).
Окончательную оценку по часам и стоимость определим в процессе общения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется составить техническое задание для программиста на основе сайта meraton.cc. Необходимо подробно описать все функции и дизайн для успешного переноса. Важно внимательно изучить админку сайта для точного воспроизведения всех элементов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист со знанием React для внесения правок в макет. Техническое задание предоставлено в аттаче. Срок выполнения — 2 дня. Укажите цену за выполнение задачи.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем .Net Full Stack разработчика для разработки программного обеспечения в сфере онлайн образования. Возможна полная или частичная занятость. Требуются знания в веб-программировании и опыт работы в данной области.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется скопировать сайт faceless.store, сохранив его функционал. Необходимы навыки веб-программирования для выполнения данного проекта. Важно обеспечить полное соответствие оригиналу.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать фильтр товаров для старого сайта на PHP + MySQL. Необходимо реализовать фильтрацию по характеристикам и вывод в пользовательскую часть. Также требуется предоставить текстовую инструкцию для дополнения характеристик. Заявки только от фрилансеров из Украины.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо добавить адаптивный дизайн и установить три PHP формы на существующий HTML лендинг. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований веб-программирования.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $25
Требуется разработка виджетов для футера на платформе WordPress. Задача включает в себя создание функциональных и визуально привлекательных элементов, которые улучшат пользовательский интерфейс и общий дизайн сайта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется выполнить перенос сайта на другой домен с использованием плагина All-in-one WP migrate. Скачанный сайт на WordPress и база данных должны быть восстановлены на локальном сервере. Задача срочная, необходима быстрая помощь в миграции.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад