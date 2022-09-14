Срочнейшая доработка crm/erp на php

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки309 просмотров

Есть самописная crm/erp, работает на php+mysql c использованием PDO, statement, классов и прочих страшных слов.

Нужно выполнить доработку нового функционала в сжатые сроки, есть ТЗ. При этом есть похожие элементы и логика, которые уже реализованы в системе и работают - то есть надо изучить и использовав уже имеющиеся решения с некоторой допиской реализовать новые блоки системы.

Оценочно работа на 10-15 проектных часов.

Действующий программист серьезно заболел и выпал из проекта на неопределенный срок, а дату релиза функционала уже не перенести(

Нужен программист, умеющий быстро разбираться в чужом коде (поможем, поясним, подскажем) и умеющий комбинировать имеющиеся решения для реализации нового функционала.

Конкретное описание задачи и доступ к коду дадим после предварительного общения в чате.

Нужно знать php, mysql (уметь создавать и редактировать таблицы), html (чтобы собрать страничку из готовых bootstrap-элементов шаблона) и немного js (чтобы открылось и закрылось всплывающее окно, обновилось

значение поля по кнопке и т.д.).

Окончательную оценку по часам и стоимость определим в процессе общения.

BootstrapHTMLJavaScriptMySQLPHP
3 года назад
TatyanaKot
Татьяна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

rozmakc
Максим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$84
1 день
Escrow
Максим все сделал четко и в срок. Будем обращаться еще.
Хороший заказчик, никаких лишних вопросов все четко и по делу

Заявки фрилансеров

Павел
 
38 лет
6 лет в сервисе
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8 месяцев назад
10 отзывов(-2)
3 года назад
rozmakc
Максим 
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Эрик
 
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3 года назад

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