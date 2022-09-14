Есть самописная crm/erp, работает на php+mysql c использованием PDO, statement, классов и прочих страшных слов.

Нужно выполнить доработку нового функционала в сжатые сроки, есть ТЗ. При этом есть похожие элементы и логика, которые уже реализованы в системе и работают - то есть надо изучить и использовав уже имеющиеся решения с некоторой допиской реализовать новые блоки системы.

Оценочно работа на 10-15 проектных часов.

Действующий программист серьезно заболел и выпал из проекта на неопределенный срок, а дату релиза функционала уже не перенести(

Нужен программист, умеющий быстро разбираться в чужом коде (поможем, поясним, подскажем) и умеющий комбинировать имеющиеся решения для реализации нового функционала.

Конкретное описание задачи и доступ к коду дадим после предварительного общения в чате.

Нужно знать php, mysql (уметь создавать и редактировать таблицы), html (чтобы собрать страничку из готовых bootstrap-элементов шаблона) и немного js (чтобы открылось и закрылось всплывающее окно, обновилось

значение поля по кнопке и т.д.).

Окончательную оценку по часам и стоимость определим в процессе общения.