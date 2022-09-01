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Закрыт3 заявки334 просмотра

Здравствуйте!

Планируется полностью скопировать сайт (дизайн и функционал)

Необходимо составить грамотное ТЗ для программиста для переноса всех функций на сайте

Сам сайт : meraton. cc

Просьба внимательно изучить админку. В целом ничего сложного

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