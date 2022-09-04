Требуется скопировать сайт meraton cc с полным сохранением дизайна и функционала. Нужно реализовать работу сайта как оригинала, включая фронтенд и личный кабинет. Ввод криптовалюты должен осуществляться через стороннее API, вывод будет производиться вручную. Укажите цену и сроки выполнения. Задача срочная.