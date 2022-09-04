alexxx81

Александр Петраускас alexxx81

 
43 года
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1800
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Разработка программы на BAS или SELENIUM

    $40

    Требуется разработать программу для автоматической отправки сообщений через веб-форму на простом сайте. Основные функции: работа с прокси, рандомизация текста, поддержка простой капчи (API Rucaptcha), таймауты между действиями и логирование ошибок и успешных отправок.

    Разработка программSelenium
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать сайт согласно ТЗ

    $1100

    Необходимо разработать сайт в соответствии с предоставленным техническим заданием и версткой. Проект требует внимательного подхода к деталям и соблюдения всех заданных спецификаций. Ожидается качественная реализация всех функциональных требований.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать верстку сайта

    $250

    Требуется сверстать сайт по предоставленному макету из Figma. Необходимо обеспечить кроссбраузерную и адаптивную верстку, без использования Bootstrap. Подходите к задаче с акцентом на чистоту кода.

    BootstrapNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать лендинг и личный кабинет

    $450

    Необходимо создать дизайн для лендинга и личного кабинета. Ожидается проработка визуального оформления, интерфейса и пользовательского опыта. Подходите к задаче креативно и учитывайте современные тренды в веб-дизайне.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Скопировать сайт и написать похожий функционал сайта meraton cc

    $500

    Требуется скопировать сайт meraton cc с полным сохранением дизайна и функционала. Нужно реализовать работу сайта как оригинала, включая фронтенд и личный кабинет. Ввод криптовалюты должен осуществляться через стороннее API, вывод будет производиться вручную. Укажите цену и сроки выполнения. Задача срочная.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать техническое задание

    Требуется составить техническое задание для программиста на основе сайта meraton.cc. Необходимо подробно описать все функции и дизайн для успешного переноса. Важно внимательно изучить админку сайта для точного воспроизведения всех элементов.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$1100
10 баллов
2 года назад
Сделать сайт согласно ТЗ
С Вами приятно работать! :) Обращайтесь.
Продолжаем работать над проектом! Спасибо!
Ответный отзыв
FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$250
10 баллов
2 года назад
Сделать верстку сайта
BootstrapNode.js
Всегда приятно работать с красивым дизайном. Спасибо за проект! Рекомендую!
Хороший достойный исполнитель! Буду обращаться еще
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$450
10 баллов
2 года назад
Нарисовать лендинг и личный кабинет
🧡 Очень приятный и добрый человек 🧡 🎯Четко поставленная задача! 🎯 🔥Своевременная оплата!🔥 😊 Всегда на связи! 😊 💼Работаем дальше! 💼
Большое спасибо за работу! Высокий уровень дизайна, всегда на связи. Приятно было поработать. Буду обращаться еще в будущем. Рекомендую
Ответный отзыв