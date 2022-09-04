Требуется разработать программу для автоматической отправки сообщений через веб-форму на простом сайте. Основные функции: работа с прокси, рандомизация текста, поддержка простой капчи (API Rucaptcha), таймауты между действиями и логирование ошибок и успешных отправок.
- $40Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1100
Необходимо разработать сайт в соответствии с предоставленным техническим заданием и версткой. Проект требует внимательного подхода к деталям и соблюдения всех заданных спецификаций. Ожидается качественная реализация всех функциональных требований.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $250
Требуется сверстать сайт по предоставленному макету из Figma. Необходимо обеспечить кроссбраузерную и адаптивную верстку, без использования Bootstrap. Подходите к задаче с акцентом на чистоту кода.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $450
Необходимо создать дизайн для лендинга и личного кабинета. Ожидается проработка визуального оформления, интерфейса и пользовательского опыта. Подходите к задаче креативно и учитывайте современные тренды в веб-дизайне.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $500
Требуется скопировать сайт meraton cc с полным сохранением дизайна и функционала. Нужно реализовать работу сайта как оригинала, включая фронтенд и личный кабинет. Ввод криптовалюты должен осуществляться через стороннее API, вывод будет производиться вручную. Укажите цену и сроки выполнения. Задача срочная.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется составить техническое задание для программиста на основе сайта meraton.cc. Необходимо подробно описать все функции и дизайн для успешного переноса. Важно внимательно изучить админку сайта для точного воспроизведения всех элементов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист со знанием React для внесения правок в макет. Техническое задание предоставлено в аттаче. Срок выполнения — 2 дня. Укажите цену за выполнение задачи.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад