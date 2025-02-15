Необхідно реалізувати код на WordPress, який буде автоматично передавати статуси оплати замовлень в систему КейСРМ. Важливо забезпечити коректну інтеграцію та функціональність для відстеження фінансових операцій.
Разработка программы на BAS или SELENIUM
Необходимо разработать программу для автоматической отправки сообщений через веб-форму на одном простом сайте без каких либо защит (по типу cloudflare и прочего)
Основные функции:
1. Работа с прокси и "смена браузеров
2. Рандомизация текста {Вариант 1|Вариант 2}
3. Поддержка простой капчи (API Rucapcha)
4.Поддержка таймаутов между действиями
5.Логирование всех ошибок и успешных отправок
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