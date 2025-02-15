Разработка программы на BAS или SELENIUM

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок351 просмотр

Необходимо разработать программу для автоматической отправки сообщений через веб-форму на одном простом сайте без каких либо защит (по типу cloudflare и прочего)

Основные функции:

1. Работа с прокси и "смена браузеров

2. Рандомизация текста {Вариант 1|Вариант 2}

3. Поддержка простой капчи (API Rucapcha)

4.Поддержка таймаутов между действиями

5.Логирование всех ошибок и успешных отправок

SeleniumРазработка программ
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