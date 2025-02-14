Необхідно розробити систему автоматичного збору аналітики з Instagram через офіційне API. Збирати метрики для кожного поста, включаючи посилання, тип контенту, перегляди, лайки, коментарі та інші показники. Реалізувати доступ через OAuth2 та можливість збору даних з декількох акаунтів. Оновлення метрик кожні 6 годин, запис даних у Google Sheets. Дедлайн - 2 дні.
Торговий бот
Потрібно створити торгового бота, який автоматично торгуватиме на основі постів у Твіттері.
До відклику відразу додавайте портфоліо розроблених вами проєктів.
Розглядаю також готові проєкти.
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