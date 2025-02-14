Торговий бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок409 просмотров

Потрібно створити торгового бота, який автоматично торгуватиме на основі постів у Твіттері.
До відклику відразу додавайте портфоліо розроблених вами проєктів.
Розглядаю також готові проєкти.

Создание ботов
3 месяца назад
guest_1739550815595
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Заявки фрилансеров

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