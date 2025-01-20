Збір метрик Instagram у Google Sheets через API

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки358 просмотров

Розробити систему автоматичного збору аналітики з Instagram через офіційне API та запису отриманих даних у Google Sheets.

Перелік метрик:

Для кожного поста необхідно отримувати та зберігати наступні показники:

Посилання

Тип контенту(пост/рілс)

Дата написання статистики:

Перегляди

%, Читачі

%, не читачі

Лайки

Коментарі

Репости

Сек (середній час перегляду)

Охопленно аккаунтів

Акки взаємодії

%, Читачі

не читачі,%

Функціональні вимоги:

1 Доступ через API Instagram – отримання даних через офіційне API Instagram.

2 OAuth2-авторизація – реалізація входу через OAuth2.

3 Підключення кількох акаунтів – можливість авторизації та збору даних з декількох акаунтів Instagram.

4 Автоматичний збір даних – оновлення метрик кожні 6 годин.

5 Довготривале оновлення – збір даних протягом 1 року з моменту публікації посту.

6 Запис у Google Sheets – автоматичний запис даних у вказану Google-таблицю.

◦ Дані мають записуватись у форматі таблиці, де кожен рядок – окремий пост.

◦ Нові дані мають оновлювати вже існуючі записи, якщо пост не новий.

Дедлайн - 2 дні

GoogleInstagramИнтеграция API
3 месяца назад
guest_1739532974758
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Александр
 
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