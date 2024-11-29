Базу данных свалок Южного федерального округа

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок14 просмотров

Требуется специалист для создания схем и заполнения таблиц в программе pgadmin4.

Работа для ВУЗа

PostgreSQLСоздание баз данныхСоздание таблиц
3 месяца назад
guest_1737461265626
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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