Нужна работа в программе pgadmin4

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Завершен3 заявки29 просмотров

Создание схем и заполнение таблиц в программе pgadmin4 на тему гастрономия Белгородской области

Заполнение таблиц
3 месяца назад
guest_1737454353082
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

baoobab
Вадим 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
$30
1 день
Лучший исполнитель - мало того, что сделал задание в полном соответствии с тз, так еще и потратил личное время на объяснение всех ньюансов, откликается на просьбу о помощи даже после завершения заказа
Отличный заказчик. Быстро ввёл в курс дела, предоставил всю необходимую инфу и был всегда на связи, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Валентин
 
17 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
3 месяца назад
baoobab
Вадим 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
Злата
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
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