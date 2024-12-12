Спарсить контакты с бесплатных работных сайтов

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Закрыт4 заявки15 просмотров

Спарсить контактную информацию из определенных резюме линейных позиций с бесплатных работных сайтов: ФИО, номер телефона, почта.

Список бесплатных работных сайтов и список линейных позиций напишу в лс.

Цена договорная, сроки 2-3 дня

( с разбивкой по городам),всю информацию внести в таблицу ексель, для возможности интеграции в программу рассылки вк в том числе.

Готовы к долгосрочному сотрудничеству!

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5 месяцев назад
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