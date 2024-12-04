Подготовить базу клиентов в гугл таблицах и перенести в битрикс24

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки19 просмотров

Есть база клиентов в Гугл таблице, ее нужно привести в порядок (разделить информацию по ячейкам) и затем загрузить в сделки битрикс.
Отправлю понятное тз.
То есть задача состоит из двух действий:
1) разделить ячейку каждой сделки на столбцы (каждый столбец имеет свои данные: телефон, имя, адрес, товар)
2) подготовленную таблицу загрузить в битрикс 24, чтоб данные подставлялись в поля сделки.
В базе около 750 контактов, которые нужно перенести в битрикс

Google ТаблицыОбработка данныхПеренос данных
5 месяцев назад
guest_1733316080521
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Заявки фрилансеров

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