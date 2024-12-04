Есть база клиентов в Гугл таблице, ее нужно привести в порядок (разделить информацию по ячейкам) и затем загрузить в сделки битрикс.

Отправлю понятное тз.

То есть задача состоит из двух действий:

1) разделить ячейку каждой сделки на столбцы (каждый столбец имеет свои данные: телефон, имя, адрес, товар)

2) подготовленную таблицу загрузить в битрикс 24, чтоб данные подставлялись в поля сделки.

В базе около 750 контактов, которые нужно перенести в битрикс