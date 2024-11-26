PostgreeSQL спроектировать базу данных по ТЗ

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки30 просмотров

PostgreeSQL спроектировать базу данных по ТЗ

Задача срочная сделать в течении 2-3 часов

Имеется четкое ТЗ (нужно будет смотреть параллельно в документацию CRM)

Доступ к базе предоставим - работы нужно будет вести прямо на сервере, чтобы видеть ход работ

Оплата 35$ Пишите Ваш телеграмм для связи

PostgreSQLСоздание баз данных
5 месяцев назад
guest_1725624468075
8 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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5 месяцев назад

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