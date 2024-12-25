Хочу написать скрипт который берет с площадки Funpay данные и заполняют таблицу, потом из таблицы берут данные и вставляют на "fragment" и оплачивают определенный пакет "Star"

Все подробности в телеграмме, опишу по этапам что надо будет сделать) @mrdolph1

На Funpay есть API аккаунта, может помочь)