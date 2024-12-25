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Закрыт3 заявки339 просмотров

Добрый день.

Есть таблица с данными https://docs.google.com/spreadsheets/d/19J5cfaEIXcfn0NoJB316-DHGICs9MHI3QxHO1B97UQg/edit?gid=1902381866#gid=1902381866 .

Нужно, чтобы в моём графике на второй вкладке "Диаграмма" https://disk.yandex.com/d/Nhb9NTf2CeeZVQ отображались столбики с суммой согласно названиям пунктов в столбце "Направление" - https://disk.yandex.com/d/-bRIcB01icpdVQ (то есть если не отфильтровано по Приход, Расход, Ср. расход, то отображаем три столбика, если отфильтровано по Приход, то один).

Сейчас всё в один столбик выводит сумму по Приход, Расход, Ср. расход. От вас правка функции.

4 месяца назад
den3000
Борис 
44 года
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Был
11 дней назад

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7 отзывов(-1)
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