Требуется разработать базу данных свалок Южного федерального округа с нуля, используя pgadmin4. Проект предназначен для ВУЗа. Основное внимание на структуру и функциональность базы.
Написание ТЗ для программиста для формирования внутренней базы знаний
Необходимо формализовать и сформулировать идеи собственника автоматизации и создания базы данных, найти наличие готовых решений или способы решения задачи, составить ТЗ, понятное техническим специалистам.
Заявки фрилансеров
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