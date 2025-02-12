Ищем администратора сайта на WordPress с базовыми знаниями PHP, Elementor и WooCommerce. Обязанности включают поддержку и обновление сайта, настройку плагинов, управление интернет-магазином и работу с сервером на Hestia. Гибкий график, удаленная работа и дружелюбная команда.
Доработка Сайта на Wordpress
Техническое задание
на доработку страницы оформления заказа
сайта интернет-магазина vetkahome.ru на WordPress
1. Цель работы:
Улучшение функционала и пользовательского опыта страницы оформления заказа на сайте интернет-магазина, работающего на WordPress с использованием WooCommerce.
Текущая проблема: Клиенты сталкиваются с неудобствами при оформлении заказа, в частности неудобен процесс введения адреса доставки в силу большого количества полей и отсутствия автозаполнения адреса.
Кроме того текущая структура расположения полей и блока выбора способов доставки плагина от СДЭК не логично.
Ожидаемый результат: Интуитивно понятная, удобная и страница оформления заказа, облегчаящая процесс оформления заказа и выбора адреса, способствующая увеличению конверсии.
Переработка и упрощение разделов и страниц сайта личного кабинета пользователя. На сегодняшний день существует несколько не функциональных разделов личного кабинета, что утяжеляет взаимодействие пользователей с интерфейсом.
2. Требования к доработке
2.1. Дизайн и UI/UX
Поменять порядок расположение блоков полей ввода адреса, способа доставки и выбора ПВЗ и блока с итоговой стоимостью заказа.
Оптимизировать количество и расположение полей формы (уменьшение количества).
Переработка страниц аккаунта с учетом новых полей ввода адресов и удаление не функциональных разделов.
2.2. Поля оформления заказа
Добавить валидацию полей (например, проверка номера телефона на корректность).
Ввести автозаполнение адреса.
Скрыть по умолчанию раздел “доставить по другому адресу”
2.3. Оптимизация скорости загрузки при необходимости
Минимизировать количество запросов к серверу.
Оптимизировать загрузку скриптов и стилей.
Использовать кэширование данных, чтобы уменьшить время загрузки страницы.
2.4. Адаптивность
Проверить корректное отображение страницы на мобильных устройствах и планшетах.
Исправить возможные баги при оформлении заказа через мобильные браузеры.
3. Технические требования
Совместимость с последними версиями WordPress и WooCommerce.
Использование только проверенных и поддерживаемых плагинов.
Код должен быть чистым, оптимизированным и соответствовать стандартам WordPress.
Отсутствие конфликтов с установленными плагинами и темой оформления.
4. Тестирование и приемка работ
Тестирование оформления заказа с разными вариантами доставки и оплаты.
Проверка корректности работы на разных устройствах и браузерах.
Окончательная приемка работ после успешного тестирования и утверждения.
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