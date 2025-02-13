Вакансия: Администратор сайта на WordPress



Описание:

Ищем коммуникабельного администратора сайта с базовыми знаниями WordPress, PHP, Elementor и WooCommerce, а также умением работать с сервером на Hestia. Ваша задача – поддержка и обновление сайта, настройка плагинов, мелкие правки в коде, администрирование интернет-магазина и управление сервером.



Требования:

- Опыт работы с WordPress

- Базовые знания PHP

- Навыки работы с Elementor (редактирование страниц)

- Опыт настройки и управления WooCommerce

- Умение разбираться в плагинах и обновлениях

- Навыки работы с сервером на Hestia (управление, настройка, базовые операции)

- Коммуникабельность и ответственность



Обязанности:

- Администрирование и обновление сайта

- Настройка и доработка функционала на WooCommerce

- Внесение изменений через Elementor

- Работа с плагинами и устранение технических ошибок

- Администрирование сервера на Hestia (базовые настройки, управление ресурсами)

- Оперативная обратная связь с командой



Условия:

- Гибкий график, удаленная работа

- Выходные: пятница и суббота

- Дружелюбная команда и возможность роста

- Оплата по договоренности

- Быстрая коммуникация и поддержка в процессе работы



Ждем ваше резюме и примеры работ!