Администратор сайта WordPress

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Закрыт9 заявок136 просмотров

Вакансия: Администратор сайта на WordPress

Описание:
Ищем коммуникабельного администратора сайта с базовыми знаниями WordPress, PHP, Elementor и WooCommerce, а также умением работать с сервером на Hestia. Ваша задача – поддержка и обновление сайта, настройка плагинов, мелкие правки в коде, администрирование интернет-магазина и управление сервером.

Требования:
- Опыт работы с WordPress
- Базовые знания PHP
- Навыки работы с Elementor (редактирование страниц)
- Опыт настройки и управления WooCommerce
- Умение разбираться в плагинах и обновлениях
- Навыки работы с сервером на Hestia (управление, настройка, базовые операции)
- Коммуникабельность и ответственность

Обязанности:
- Администрирование и обновление сайта
- Настройка и доработка функционала на WooCommerce
- Внесение изменений через Elementor
- Работа с плагинами и устранение технических ошибок
- Администрирование сервера на Hestia (базовые настройки, управление ресурсами)
- Оперативная обратная связь с командой

Условия:
- Гибкий график, удаленная работа
- Выходные: пятница и суббота
- Дружелюбная команда и возможность роста
- Оплата по договоренности
- Быстрая коммуникация и поддержка в процессе работы

Ждем ваше резюме и примеры работ!

ElementorPHPWooCommerceWordPressДоработка сайтовНастройка интернет-магазиновНастройка плагиновНастройка серверовПоддержка сайтов
3 месяца назад
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