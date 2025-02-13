Необходимо настроить категории и добавить товары в интернет-магазин sunflow.in.ua. В наличии 20-30 товаров, список и частично фото будут предоставлены. Перед добавлением товаров требуется создать 3 шаблона для инверторов, солнечных панелей и аккумуляторов.
Администратор сайта WordPress
Вакансия: Администратор сайта на WordPress
Описание:
Ищем коммуникабельного администратора сайта с базовыми знаниями WordPress, PHP, Elementor и WooCommerce, а также умением работать с сервером на Hestia. Ваша задача – поддержка и обновление сайта, настройка плагинов, мелкие правки в коде, администрирование интернет-магазина и управление сервером.
Требования:
- Опыт работы с WordPress
- Базовые знания PHP
- Навыки работы с Elementor (редактирование страниц)
- Опыт настройки и управления WooCommerce
- Умение разбираться в плагинах и обновлениях
- Навыки работы с сервером на Hestia (управление, настройка, базовые операции)
- Коммуникабельность и ответственность
Обязанности:
- Администрирование и обновление сайта
- Настройка и доработка функционала на WooCommerce
- Внесение изменений через Elementor
- Работа с плагинами и устранение технических ошибок
- Администрирование сервера на Hestia (базовые настройки, управление ресурсами)
- Оперативная обратная связь с командой
Условия:
- Гибкий график, удаленная работа
- Выходные: пятница и суббота
- Дружелюбная команда и возможность роста
- Оплата по договоренности
- Быстрая коммуникация и поддержка в процессе работы
Ждем ваше резюме и примеры работ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $6
Требуется создать 11 недостающих точек на Гугл картах для улучшения наполнения сайтов. Необходимо обеспечить точность данных и соответствие требованиям платформы.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Можно выполнить одно или оба задания. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо добавить новый обменник, который будет осуществлять обмен криптовалюты на наличные и обратно. Задача включает все этапы наполнения сайта и его интеграцию на платформу BestChange. Оценка кандидатов будет проводиться на основе опыта, цены и формата оплаты.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется написать отзыв на Авито и Яндекс карты для улучшения наполнения сайтов. Ожидается качественный и информативный текст, который привлечет внимание пользователей.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $25
Требуется наполнить сайт 20 статьями по оптимизации слов и картинок. Необходимо немного уникализировать контент с помощью предоставленного бота, добавить хештеги и смайлики. Укажите время, когда можете начать, и ваш опыт в наполнении сайтов.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется заполнить Shopify магазин товарами с сайта American Heritage Billiards. Необходимо повторить структуру и названия разделов, включая все варианты товаров. В конце проекта должен быть предоставлен файл экспорта всех товаров. Оплата через PayPal. В предложении укажите цену и приложите экспорт готовой категории товаров из Shopify.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $2
Требуется помощник для постинга текстов на сайты. Работа займет всего 5-10 минут и идеально подходит для новичков. Подробности обсуждаются индивидуально.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется разместить 4 текстовых отзыва на указанных онлайн-площадках. Исполнитель получает готовые тексты и ссылки, размещает отзывы и отправляет ссылки на опубликованные посты. Объем работы: 100 грн за 4 отзыва. Важно соблюдать сроки и размещать отзывы без ошибок.Наполнение сайтов116 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $5
Необходимо внести информацию в предоставленный шаблон презентации, адаптируя вопросы, ответы и картинки. Важно подправить шрифты и их размеры, а также добавить анимацию к каждому элементу. Дедлайн выполнения — 1 неделя.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 месяца назад