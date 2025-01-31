Вам будет предоставлен шаблон презентации и вся информация. Иными словами, вся задача это вставить и адаптировать всю информацию по уже заданным критериям.

Сама презентация идёт как викторина. Нужно будет вставлять вопросы, ответы и картинки. Не забывая подправлять шрифты и их размеры, которые будут вам выданы. Также к каждому элементу нужно добавить определенную анимацию.

Дедлайн: 1 неделя