Требуется изготовить карту-схему охотничьего хозяйства в Атырауской области Казахстана. Имеются координаты всех точек и полное описание. Необходимо учесть все детали для точного отображения местности.
Создание недостающих точек, Гугл карты
Сделать 11 точек на гугл картах,
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