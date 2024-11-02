Необходимо отрисовать карту всех регионов России в растре с максимальным размером А0. Включить только границы регионов и три озера: Ладожское, Онежское и Байкал. Границы должны быть аккуратными и сглаженными для легкого воспроизведения. Карта будет использована для учебных карточек и группировок регионов.