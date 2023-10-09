Качественная и ответственная работа. Результат 100%

Доброго времени суток!

Имею большой опыт в работе с текстами, а именно: перевод, рерайтинг, набор и редактирование текста. На высоком уровне владею русским, украинским и английским языками, сейчас занимаюсь изучением и разговорной практикой немецкого и французского языков. Также есть опыт по написанию отзывов на различных платформах и наполнение сайтов разного уровня сложности.

Работаю максимально быстро, качественно и на результат!

Буду рад разовым сделкам и долгосрочному сотрудничеству!