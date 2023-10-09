Sekt0R

Алексей Греков Sekt0R

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Качественная и ответственная работа. Результат 100%

Доброго времени суток!
Имею большой опыт в работе с текстами, а именно: перевод, рерайтинг, набор и редактирование текста. На высоком уровне владею русским, украинским и английским языками, сейчас занимаюсь изучением и разговорной практикой немецкого и французского языков. Также есть опыт по написанию отзывов на различных платформах и наполнение сайтов разного уровня сложности.

Работаю максимально быстро, качественно и на результат!
Буду рад разовым сделкам и долгосрочному сотрудничеству!

#2Написание отзывов
#2Размещение объявлений
#2Google Maps
#3Google
#13Редактирование текстов
#20Украинский язык
#36Русский язык
#47Английский язык
#50Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#250
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

NonamePromotion
Іван Нагорний 
31 год
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$139
10 баллов
год назад
Написання та розміщення відгуків в Google My Business (google maps)
Google MapsНаписание отзывов
Співпраця пройшла успішно, результатом задоволені!
Чёткое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата задания! Остался доволен заказчиком!
Ответный отзыв
NonamePromotion
Іван Нагорний 
31 год
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$57
10 баллов
год назад
Розміщення відгуків в Google My Business (google maps)
GoogleGoogle MapsНаписание отзывовРазмещение объявлений
Зручна комунікація, чітке та вчасне виконання завдання, йде на зустріч під час роботи, Рекомендую до співпраці)
Честный и добросовестный заказчик! Предоставил конкретное описание задания и оплатил по исполнении. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
год назад
Відредагувати текст
Редактирование текстов
Як виконавець проекту, мені приємно повідомити, що завдання з форматування та редагування тексту книги було успішно виконано. Всі глави та абзаци були відформатовані для зручності читання на телефоні, граматичні та орфографічні помилки виправлені, а заголовки глав виділені для кращої організації тексту. Зміни документовані та готові до перегляду. Завдання виконане на відмінно і в встановлені терміни.
Не первый раз сотрудничаю с этим заказчиком. Быстро отвечает на сообщения, внятно ставит задачу и сразу по выполнении платит. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
год назад
Розпізнати текст
Все ок. Дякую за допомогу
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ и быстрая обратная связь! Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук щодо додатку
Украинский языкНаписание обзоров
Усім рекомендую даного виконавця до співпраці
Чёткое ТЗ и оперативная коммуникация - залог успешного сотрудничества!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#105