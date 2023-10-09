Качественная и ответственная работа. Результат 100%
Доброго времени суток!
Имею большой опыт в работе с текстами, а именно: перевод, рерайтинг, набор и редактирование текста. На высоком уровне владею русским, украинским и английским языками, сейчас занимаюсь изучением и разговорной практикой немецкого и французского языков. Также есть опыт по написанию отзывов на различных платформах и наполнение сайтов разного уровня сложности.
Работаю максимально быстро, качественно и на результат!
Буду рад разовым сделкам и долгосрочному сотрудничеству!
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#250
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Перевод статьи на польский язык8 просмотров
Отзывы заказчиков
$139
10 баллов
год назад
Google MapsНаписание отзывов
Співпраця пройшла успішно, результатом задоволені!
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата задания! Остался доволен заказчиком!
$57
10 баллов
год назад
GoogleGoogle MapsНаписание отзывовРазмещение объявлений
Зручна комунікація, чітке та вчасне виконання завдання, йде на зустріч під час роботи, Рекомендую до співпраці)
Ответный отзыв
Честный и добросовестный заказчик! Предоставил конкретное описание задания и оплатил по исполнении. Рекомендую к сотрудничеству!
$1
10 баллов
год назад
Редактирование текстов
Як виконавець проекту, мені приємно повідомити, що завдання з форматування та редагування тексту книги було успішно виконано. Всі глави та абзаци були відформатовані для зручності читання на телефоні, граматичні та орфографічні помилки виправлені, а заголовки глав виділені для кращої організації тексту. Зміни документовані та готові до перегляду. Завдання виконане на відмінно і в встановлені терміни.
Ответный отзыв
Не первый раз сотрудничаю с этим заказчиком. Быстро отвечает на сообщения, внятно ставит задачу и сразу по выполнении платит. Всем рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
год назад
Все ок. Дякую за допомогу
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ и быстрая обратная связь! Рекомендую к сотрудничеству
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Усім рекомендую даного виконавця до співпраці
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ и оперативная коммуникация - залог успешного сотрудничества!
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#105