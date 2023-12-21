NonamePromotion

Потрібно розмістити готові коментарі на форумах, зокрема на altcoinstalks, bitcointalk і whirlpool, використовуючи прокачані акаунти. Залучити активних користувачів для підвищення видимості в пошукових системах.
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Необхідно розмістити готові англомовні відгуки на Google Maps для точки в Індії. Вітаються чоловічі акаунти, бажано не нові, а також індійські або арабські акаунти. Оплата здійснюється після видимості відгуку на сторонніх акаунтах або в режимі інкогніто.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершенгод назад
Необхідно розмістити готові англомовні відгуки на Google Maps для об'єкта в Індії. Вітаються акаунти чоловічої статі, не нові, з ім'ям, написаним англійськими літерами. Оплата здійснюється після розміщення відгуку, при умові його видимості на сторонніх акаунтах або в режимі інкогніто.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрытгод назад
- $57
Необхідно розмістити 44 відгуки на 2 точках Google My Business за місяць. Кожна точка отримує 22 відгуки. Вимоги: українські акаунти, органічний вигляд, відповідність регіону. Оплата після публікації, перевірка через режим інкогніто.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершенгод назад
- $139
Необхідно написати та розмістити 66 відгуків на 3 точках Google My Business протягом місяця. Вимоги: українські акаунти, органічність, регіональність. Оплата після підтвердження видимості відгуків. Всі відгуки мають бути погоджені перед публікацією.Копирайтинг1 исполнительЗавершенгод назад
Необхідно публікувати позитивні відгуки в Google My Business для України. Потрібно мати достатню кількість акаунтів, щоб покрити обсяги: 100 відгуків в 1-й місяць, 500 у 2-й, 800 у 3-й. Вкажіть вартість розміщення (з та без написання відгуку) та максимальний обсяг, який можете виконати щомісяця.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрытгод назад