NonamePromotion

Іван Нагорний NonamePromotion

 
31 год
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$226
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Katusik
33 года
год в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
год назад
Розміщення відгуків на гугл мепс
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Всё прошло отлично,с радостью снова буду сотрудничать
все чудово, дякую за роботу
Ответный отзыв
Sekt0R
34 года
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$57
10 баллов
год назад
Розміщення відгуків в Google My Business (google maps)
GoogleGoogle MapsНаписание отзывовРазмещение объявлений
Честный и добросовестный заказчик! Предоставил конкретное описание задания и оплатил по исполнении. Рекомендую к сотрудничеству!
Зручна комунікація, чітке та вчасне виконання завдання, йде на зустріч під час роботи, Рекомендую до співпраці)
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Sekt0R
34 года
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$139
10 баллов
год назад
Написання та розміщення відгуків в Google My Business (google maps)
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Чёткое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата задания! Остался доволен заказчиком!
Співпраця пройшла успішно, результатом задоволені!
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