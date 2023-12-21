NonamePromotion

Необхідно публікувати позитивні відгуки в Google My Business для України. Потрібно мати достатню кількість акаунтів, щоб покрити обсяги: 100 відгуків в 1-й місяць, 500 у 2-й, 800 у 3-й. Вкажіть вартість розміщення (з та без написання відгуку) та максимальний обсяг, який можете виконати щомісяця.