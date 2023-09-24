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  • Реверс инжиниринг - сделать чертежи станков

    Необходимо начертить с полной деталировкой 3 станка + мелочь. Станки из сферы деревообработки. Уровень сложности - как у ленточной пилы. Детали, только в личку. Станки есть в наличии, нужно в живую приехать, разобрать/снять ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Открыт
    13 дней назад

  • Оцифровка карты

    Оцифровать карту в Autocad, любые 5 на 6 квадратов этой карты (первостепенно!), сделать рельеф, определения плоских прямоугольных координат точки на топографической карте, чтобы посчитать домну стороны квадрата на карте

    AutoCAD
    Картография1 заявка
    Открыт
    19 дней назад

  • Создание динамических блоков в Autocad

    Необходимо создать динамические блоки системы НВФ в Autocad. По аналогии с блоками Хилти (есть в приложении). Главная панель на вкладке должна включать такие элементы: Условные отображения элементов фасада (кронштейны рядовые, удлинители рядовые, профили ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемынет заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Нужно смоделировать 2 дома в 3Д максе.

    Нужно смоделировать 2 дома в 3Д максе по чертежам в автокаде. Нужна только модель - без материалов и окружения. Рендер соответственно тоже не нужен. Фото модели прилагаю. Модель нужна в формате max версии 14 или ...

    AutoCAD
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать чертеж в AutoCAD

    Здравствуйте, есть рисунки, по рисункам нужно сделать чертеж в AutoCAD. Нужно перенести именно сам чертеж, без указателей размеров. Нужно выполнить 3 работы.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы24 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Autocad По Картинке начертить простой чертеж

    $20

    Добрый день,нужно примерно составить чертеж по картинкам целиковая конструкция прям все надо соблюсти,все детали,пазы просто размеры можно любые мне нужна наглядная схема Любые вопросы,если надо еще фото работа срочная очень

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Перерисовать чертеж из jpg в формат Автокада (dxf) (для ЧПУ

    $10

    есть чертежи изделий для резки (см. первые 3 файла) - их необходимо перевести в формат Автокада (dxf) и расположить на листе (3мм и 2мм) (см файл 4) , чтоб можно было нарезать на станке ЧПУ. ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы11 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Ищем сотрудников!

    $600

    Добрый день. Крупная, преуспевающая компания ищет работников! Требования:1 Опыт работы в области проектирования и моделирования ( дипломы, рекомендации от клиентов).2 Опыт работы на удаленке.3 Подходящее оборудование "у нас не тармозят ни люди, ни ...

    AutoCAD
    Архитектура зданий13 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Инженер-механик / механик / автомобильный / авиационный инженер

    Инженер-механик / механик / автомобильный / авиационный инженер для индивидуального курса цифрового механического проектирования. Обновление и развитие старых знаний. Здравствуйте, ищу человека С ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ по вышеперечисленным специальностям с ВЫСОКОРАЗВИТЫМИ цифровыми навыками в ...

    LinuxAutoCADSolidWorks3D-модель
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Отрисовать проект в autocad

    Есть макет небольшой подставки из дерева (5 деталей) в скетчап (так же есть экспортный файл в dwg). Нужно разделить ее на отдельные детали (для столярного производства) и отрисовать в автокад  Фото макета прикрепляю к заданию

    AutoCAD
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Генплан в автокаде с экспликацией по S покрытия

    Есть старый чертеж на бумаге, есть карты гугл и ту гис. Для работы также готовы предоставить необходимое количество  фотоматериала.  Готовы сопровождать в малейших для вас уточнениях.  ИТОГ:  генплан участка (в г. Краснодар)   и экспликация по площадям покрытия, ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Сделать 3d модель модульного здания

    Необходимо выполнить 3d модель модульного двухэтажного здания, как на картинке (в 3ds max, sketchup, autocad и тд). Детали и размеры уточню при личной переписке.  Сроки: 2 дня  Прошу при отклике приложить примеры подобных работ, если имеются.

    AutoCAD3ds MaxSketchUp3D-модель
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Написание курсовой работы + схема в autocad

    [b]Назва предмета: [/b]Автоматизацiя технологiчних процесiв  [b]Тема проекту: [/b]Автоматизація пісколовок, що аеруються та експлуатація піскових майданчиків на Бортницькій станції   аерації  ПрАТ   АК «Київводоканал»

    AutoCAD
    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад