Необходимо начертить с полной деталировкой 3 станка + мелочь. Станки из сферы деревообработки. Уровень сложности - как у ленточной пилы. Детали, только в личку. Станки есть в наличии, нужно в живую приехать, разобрать/снять ...
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- AutoCADЧертежи и Схемы1 заявкаОткрыт13 дней назад
Добрый день. Нужно подкорректировать картинки скриншоты из автокада, перенести линии.AutoCADЧертежи и Схемы6 заявокОткрыт13 дней назад
Оцифровать карту в Autocad, любые 5 на 6 квадратов этой карты (первостепенно!), сделать рельеф, определения плоских прямоугольных координат точки на топографической карте, чтобы посчитать домну стороны квадрата на картеAutoCADКартография1 заявкаОткрыт19 дней назад
Необходимо создать динамические блоки системы НВФ в Autocad. По аналогии с блоками Хилти (есть в приложении). Главная панель на вкладке должна включать такие элементы: Условные отображения элементов фасада (кронштейны рядовые, удлинители рядовые, профили ...AutoCADЧертежи и Схемынет заявокОткрытмесяц назад
- $3
Предмет: Розкриття і підготовка родовищ корисних копалин. Чертеж необходимо выполнить в автокаде. цена договорная (но не намного)AutoCADЛабораторные работынет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
Сделать проекцию с чертежа, пакет дойпак, специфической формы. Можно использовать Autocad. За чертежом пакета, пишите.AutoCADМашиностроение3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужно смоделировать 2 дома в 3Д максе по чертежам в автокаде. Нужна только модель - без материалов и окружения. Рендер соответственно тоже не нужен. Фото модели прилагаю. Модель нужна в формате max версии 14 или ...AutoCAD3D-графика10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте, есть рисунки, по рисункам нужно сделать чертеж в AutoCAD. Нужно перенести именно сам чертеж, без указателей размеров. Нужно выполнить 3 работы.AutoCADЧертежи и Схемы24 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $20
Добрый день,нужно примерно составить чертеж по картинкам целиковая конструкция прям все надо соблюсти,все детали,пазы просто размеры можно любые мне нужна наглядная схема Любые вопросы,если надо еще фото работа срочная оченьAutoCADЧертежи и Схемы8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
есть чертежи изделий для резки (см. первые 3 файла) - их необходимо перевести в формат Автокада (dxf) и расположить на листе (3мм и 2мм) (см файл 4) , чтоб можно было нарезать на станке ЧПУ. ...AutoCADЧертежи и Схемы11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо 1. подготовить ТЗ на разработку скриптов для: ArcGis ArcMap Geosoft Oasis montaj Micromine/Mineframe AutoCad Surfer Statictica Разработать скрипты для этого софта.AutoCADПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Добрый день! Необходимо закончить проект в автокад по СКС. Устранить замечания по Чек-листу, оформить по гост.AutoCADЧертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $600
Добрый день. Крупная, преуспевающая компания ищет работников! Требования:1 Опыт работы в области проектирования и моделирования ( дипломы, рекомендации от клиентов).2 Опыт работы на удаленке.3 Подходящее оборудование "у нас не тармозят ни люди, ни ...AutoCADАрхитектура зданий13 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Инженер-механик / механик / автомобильный / авиационный инженер для индивидуального курса цифрового механического проектирования. Обновление и развитие старых знаний. Здравствуйте, ищу человека С ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ по вышеперечисленным специальностям с ВЫСОКОРАЗВИТЫМИ цифровыми навыками в ...LinuxAutoCADSolidWorks3D-модель3D-графика1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Есть макет небольшой подставки из дерева (5 деталей) в скетчап (так же есть экспортный файл в dwg). Нужно разделить ее на отдельные детали (для столярного производства) и отрисовать в автокад Фото макета прикрепляю к заданиюAutoCADИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Есть старый чертеж на бумаге, есть карты гугл и ту гис. Для работы также готовы предоставить необходимое количество фотоматериала. Готовы сопровождать в малейших для вас уточнениях. ИТОГ: генплан участка (в г. Краснодар) и экспликация по площадям покрытия, ...AutoCADЧертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Потрібно перекреслити апаратурну схему в автокадAutoCADЧертежи и Схемы9 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо выполнить 3d модель модульного двухэтажного здания, как на картинке (в 3ds max, sketchup, autocad и тд). Детали и размеры уточню при личной переписке. Сроки: 2 дня Прошу при отклике приложить примеры подобных работ, если имеются.3D-графика7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
[b]Назва предмета: [/b]Автоматизацiя технологiчних процесiв [b]Тема проекту: [/b]Автоматизація пісколовок, що аеруються та експлуатація піскових майданчиків на Бортницькій станції аерації ПрАТ АК «Київводоканал»AutoCADРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Помочь на кр по автокадуAutoCADКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад